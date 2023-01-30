«Помогите сохранить наш трамвай!»: жители Усть-Илимска вновь обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину

Скоростные трамваи осуществляли перевозки 35 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Помогите сохранить наш трамвай!», - жители Усть-Илимска Иркутской области вновь обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с проблемой закрытия трамвайной линии, которая уникальна тем, что частично проходит через тайгу. Однако спустя 35 лет работы от ставших визитной карточкой города красных вагонов решено было отказаться. Содержать депо для частного собственника слишком дорого. В последний рейс скоростные трамваи вышли 18 декабря. В тот день их пассажирами стали около 800 сибиряков. Местные активисты же решили не сдаваться. Они требуют вернуть им доступный общественный транспорт, которым пользуются пенсионеры, дачники и работники градообразующего предприятия.

- Жители Усть-Илимска много раз заявляли мэру города и другим чиновникам, что мы категорически против замены трамваев на автобусы, - поделилась одна из героинь видеообращения. - Нам нужны именно трамваи. Мы обращались в администрацию области, чтобы нашу трамвайную линию забрали в ведение региона, но никаких решений пока так и не было принято.

Сибиряки сетуют на то, что большое количество обращений и жалоб в правоохранительные органы с их стороны не привели к процессуальному решению. При этом, ранее региональным следственным управлением была организована проверка по ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- В настоящее время следователями проводится дополнительная процессуальная проверка по данному факту. О ситуации с возможным нарушением прав граждан Председателю СК России был представлен доклад, - сообщают в пресс-службе Следкома России.

Также Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Иркутской области Дмитрию Позовскому завести уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах его расследования. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

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