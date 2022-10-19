ДТП, пожар, несчастный случай и встреча с медведем: звоните в службу спасения по номеру 112 в Иркутске

Операторы системы-112 работают инкогнито, никогда не представляются. Фото: Виктория Кудаева.

«Оператор системы-112 слушаю Вас», – мужчина в синей футболке и с гарнитурой сидит сразу перед двумя мониторами. На одном – электронная карточка вызова, в которую он оперативно вносит данные, на другом – электронная карта Иркутской области. Поступило сообщение о минировании избирательного участка. Одним кликом оператор отправляет в экстренные службы информацию. ДТП, пожар, несчастный случай, справочная информация, помощь психолога, антитеррор… Служба 112 в Иркутске – это не просто набор цифр. Это телефон спасения.

Служба 112 в Иркутске

72% звонков - ложные

Небольшой кабинет. Слева три огромных окна, «зашторенные» жалюзи, напротив двери на стене большой экран, а над ним электронные часы. Одновременно показывают иркутское, красноярское и московское время. В центре помещения – столы. Стоят рядами друг за другом, как парты в школе. Всего их 12. Каждый имеет порядковый номер – наклейку с циферкой на боковом стекле. Прозрачные перегородки установлены с трех сторон, но соседа сквозь них все равно не разглядеть. На «стенках» расположена самая важная информация - номера телефонов. МЧС, МВД, скорая, больницы, органы опеки, - абсолютно все службы. В кабинете удивительно тихо. Обычно в колл-центрах атмосфера царит иная.

Самый пик обращений к сотрудникам системы-112 приходится на конец рабочей недели. Фото: Виктория Кудаева

- Всего у нас в Центре обработки вызовов Иркутской области пять смен, в каждой - от 9 до 12 человек, - проводя экскурсию, рассказывает начальник Центра обработки вызовов системы-112 Иркутской области Василий Перфильев. – В сутки со всей Иркутской области операторы в среднем принимают и обрабатывают 1200 звонков и сообщений, - продолжает Василий Перфильев. – Рекорд – новогодняя ночь 2021 года. Более 6000 обращений! Правда, львиная доля вызовов, или примерно 72%, – ложные… Детские розыгрыши, случайный набор или вопросы из серии: «Как пройти в библиотеку?». Имею в виду различные информационные справки. Чаще всего в 112 звонят отнюдь не те, кому нужна помощь.

Кто отвечает в 112 в Иркутске

«А за бутылкой не сгоняешь?»

- Кто чаще всего обращается? – переспрашивает оператор Михаил Стрелецкий. (Имя и фамилия изменены – прим. Ред.). Операторы системы-112 работают инкогнито, никогда не представляются. Запрещено из соображений безопасности. К слову, таким специалистом может стать каждый. Пол и возраст не имеют значение. А вот образование – да. Кроме того, кандидат еще проходит обязательное психологическое тестирование. Все-таки работа может подойти не всем. Каждый день приходится сталкиваться с бедами и проблемами людей, необходимо уметь оперативно ориентироваться в различных ситуациях, понимать какая помощь необходима, и какие экстренные службы привлечь. Претендента стажируют и после отправляют на спецобучение.

Львиная доля вызовов в систему - 112 – ложные. Фото: Виктория Кудаева

112 в Иркутске: какие службы входят

Михаил Стрелецкий, к примеру, полковник МЧС в отставке. Вышел на пенсию, хотя ему всего 50 лет. Сидеть дома без дела не смог. Да и помогать людям – жажда, которая уже в крови.

- Заходил в горящие дома, вызволял раненых и погибших из искореженных автомобилей, видел смерть детей… - рассказывает Михаил. - Но работа в 112 это другое. Одни из постоянных «клиентов» - мужики после запоя. Требуют вызвать скорую, чтобы прокапаться, или… «сгонять за бутылкой».

Задушевных разговоров с «клиентами» операторам благо вести не приходится. Жесткий регламент выручает. На каждый звонок у оператора есть среднее время 75 секунд. Принять звонок, записать данные, передать экстренным службам, - все это надо успеть всего за одну минуту 15 секунд.

- Вторая категория звонков - случайные, - добавляет Михаил Стрелецкий. - Задели в кармане кнопку смартфона, попали на «112». Пытаемся узнать, что случилось, а в ответ - шуршание. При этом по правилам, оператор должен трижды перезвонить абоненту и убедиться, что помощь действительно не нужна. Только тогда вызов автоматически попадает в список ложных.

И, наконец, третья группа обращений – розыгрыши и… дела амурные.

- Подростки просят рассказать «сказку на ночь» или шутят про горящую школу - добавляет Михаил. – А взрослые на «112» ищут любовь! (смеется). Долгое время нам звонила одна дама, ей очень понравился голос мужчины-оператора. Постоянных «клиентов» узнаем по голосу. Это правда. А если серьезно: на первый раз предупреждаем, что шутки плохи. Если звонки продолжаются, передаем данные в полицию. Телефоны оборудованы определителями номеров и функцией записи разговоров.

Операторы системы-112 работают инкогнито, никогда не представляются. Фото: Виктория Кудаева.

- Самый пик обращений приходится на конец рабочей недели, с пятницы с 16.00, - заключает Василий Перфильев. - Иркутск буквально сходит с ума! Как правило, люди отправляются куда-то отдыхать, что-то выходит из-под контроля и понеслась: пожарные, полиция, скорая…

Что за номер 112 в Иркутске

Приняли роды по телефону

А теперь о главном – о тех, кому действительно нужна помощь…

- Как-то даже принимали роды! – улыбаются операторы. - Молодая пара ехала из Братска в Иркутск в роддом – на плановую госпитализацию. Но схватки начались прямо в рейсовом автобусе, посреди трассы. По карте мы определили местоположение и экстренные службы, которые смогут помочь. Подняли на уши медиков Тулуна, Братска, Иркутска. Потом выяснили, в какой ближайшей деревне есть фельдшерско-акушерский пункт, и нужный врач. В общем, к автобусу подъехал фельдшер этого населенного пункта и будущую маму госпитализировал в ФАП. А через два часа новоиспеченный отец перезвонил со словами благодарности и сообщил, что держит на руках сына. Мы были счастливы!

Правда, счастливые истории – все-таки исключение…

- Мне врезался в память один звонок, - рассказывает дежурный психолог «112» Алиса Верещагина (имя изменено, - прим. Ред.). В системе они - отдельные единицы. Когда экстренные службы не нужны, а спасать надо душу. И «закон» в 75 секунд на него не распространяется, у них в обойме есть минимум полчаса. Иногда люди просят о беседе со специалистом напрямую.

- Обратилась девочка 11 лет, - продолжает Алиса Верещагина. - Она рассказала, что ее мама делилась с ней очень откровенными подробностями из личной жизни с отчимами. Плакалась ребенку на такие темы, о которых он вообще не должен даже подозревать! Девочка это понимала, а мама, увы, нет. Я выслушала ребенка и помогла разобраться с тем, как нужно отстаивать свои личные границы, как сказать маме «Нет». Очень часто звонят дети, которые стали свидетелями семейных скандалов. Они набирают номер, а на фоне слышу крики взрослых. В этот момент главное ребенка успокоить, поддержать и позаботиться о его безопасности.

Также очень часто просят о помощи жертвы домашнего насилия.

- Звонят обычно не в момент скандала с мужьями-тиранами, а после, - поясняет Алиса Верещагина. – В данном случае, когда угрозы жизни и здоровью нет, мы можем только дать ей контакты организаций, которые занимается поддержкой женщин. Там оказывают адресную юридическую и психологическую помощь. Конечно, за условных полчаса решить по телефону глобальную проблему человека невозможно. Но мы способны выслушать, снизить уровень тревожности или помочь справиться с панической атакой. А когда человек успокоится – задать вектор направления, как ему действовать дальше. Беседа с психологом многим идет на пользу. Некоторые пишут благодарности на электронную почту системы-112. Делятся, что разговор помог справиться с тяжелой ситуацией, изменить жизнь к лучшему!

ПОСМЕЕМСЯ

Анекдоты из жизни диспетчеров «112»

Курьезные звонки, которые поступили на единый номер:

«Поздним вечером поступил странный звонок. Это была женщина. Она рассказала, что работает уборщицей. По ее словам, в открытое окно помещения влетела невиданная сила и изнасиловала ее. Женщина была в панике, не могла работать и просто бегала по коридорам. Оператор убедил сотрудников полиции направить экипаж по адресу и отвезти женщину домой. Что они и сделали. Больше она не звонила».

«Обратился за помощью мужчина. Рассказал, что сломал… половой орган. Самое сложное было не засмеяться, потому что я решил, что он меня разыгрывает. Но нет, оказалось, ему действительно была нужна помощь. История, правда, умалчивает, при каких обстоятельствах случилась травма».

«Позвонила женщина из торгового центра Иркутска. Она зашла в туалет для персонала и случайно закрыла магнитную дверь. Выйти не смогла. Долго кричала, никто не слышал. Тогда она позвонила нам. Мы связалась с охранниками торгового центра, и они выпустили «заложницу»».

КСТАТИ

Иностранцев тоже вызволяют из передряг

Не только иркутяне звонят на 112 и не только жители России. Иностранцев тоже приходится вызволять из беды. Для этого в каждой смене есть операторы (переводчики), которые могут разобрать иностранную речь. А люди с ограниченными возможностями здоровья, например, глухонемые, могут попросить помощь по СМС.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 3000 звонков за сутки в среднем поступает на телефон системы-112 по Иркутской области.

В среднем 1100-1200 из них обрабатывает Центр обработки вызовов Иркутской области.

В среднем 2100 звонков обрабатывают Центры обработки вызовов единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований.

6000 – исторический рекорд обращений в новогоднюю ночь 2021 года.

От 9-12 операторов Центр обработки вызовов Иркутской области

выходят в смену каждый день.

От 1 – 5 операторов Центры обработки вызовов единых дежурных диспетчерских служб.

Более 3 000 звонков и сообщений в сутки обрабатывают операторы системы-112.

75 секунд – среднее время по нормативу, которое должен затратить оператор на обработку одной заявки.

263 299 вызовов - поступило на единый номер «112» в Иркутской области за лето 2022 года.

54 318 из них были адресованы скорой, 27 990 - полиции.