Стучали во все квартиры, чтобы эвакуировать. Двух жителей Иркутской области представят к награде за спасение людей из пожара

Один из героев получил рваную рану на руке, которую позже зашивали медики Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Они стучали во все квартиры, чтобы предупредить жителей о пожаре. Но самое главное – помогли мужчине выбраться из запертой горящей квартиры. На это потребовалось немалое мужество и смекалка. В МЧС по Иркутской области считают, что двух героев, самоотверженно бросившихся спасать соседей в Железногорске-Илимском, необходимо наградить.

Тот вечер 12 октября для сибиряков начинался буднично - Сергей Дудин пошел выгуливать собаку, а Александр Крушинский парковал автомобиль у дома. Но они оба заметили дым, выходящий из окна на четвертом этаже и, не раздумывая, бросились туда, на помощь.

Сначала подбежали к железной двери, которая открывала проход в тамбур, ее открыла женщина, живущая в соседней квартире. Дверь в квартиру, где уже бушевал пожар, была заперта, а за ней мужчины услышали стоны и крики. Молниеносно приняли решение - ждать пожарных нельзя, человек может задохнуться в дыму. А что делать? У соседей нашлись монтировка и гвоздодер.

- Я закрыл нос и рот одеждой и, держась как можно ближе к полу, проник внутрь квартиры. В коридоре наткнулся на лежащего человека, начал подтягивать его к выходу, - рассказал Сергей.

На помощь ему пришел Александр, вместе у них получилось спасти мужчину из огня. Уже потом он заметил, что, пока вскрывали дверь, он серьезно поранил руку. Но рваная рана не заставила его отступить и бросить людей.

В это время соседи принесли ведра с водой. Оба героя пытались потушить пламя, но ветер из лопнувшего окна только сильнее его раздувал. "Вахту" приняли пожарные: они быстро потушили огонь, это заняло пять минут, площадь разрушения оказалась всего в 15 квадратных метров. Но даже такой вроде бы небольшой огонь мог стать причиной смерти человека.

Из подъезда эвакуировались 12 человек, потому что их предупредили Сергей и Александр.

- Они стучали во все квартиры, чтобы оповестить жителей о пожаре, а также помогали спасать имущество жильцов и животных. Всё это происходило до приезда пожарных расчетов. Благодаря отважным действиям поистине настоящих героев удалось обойтись без серьезных жертв. Парни достойны награды за героический поступок! - написали жильцы в обращении, которое отправили руководству МЧС Иркутской области.

Сейчас в ведомстве рассматривают возможность представить Сергея и Александра к награде. А что касается причины пожара: скорее всего, источником стало замыкание проводки.