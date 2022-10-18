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Происшествия18 октября 2022 13:29

Стучали во все квартиры, чтобы эвакуировать. Двух жителей Иркутской области представят к награде за спасение людей из пожара

Два жителя Иркутской области вытащили человека из горящей запертой квартиры
Дарья БОЛЕСОВА
Один из героев получил рваную рану на руке, которую позже зашивали медики

Один из героев получил рваную рану на руке, которую позже зашивали медики

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Они стучали во все квартиры, чтобы предупредить жителей о пожаре. Но самое главное – помогли мужчине выбраться из запертой горящей квартиры. На это потребовалось немалое мужество и смекалка. В МЧС по Иркутской области считают, что двух героев, самоотверженно бросившихся спасать соседей в Железногорске-Илимском, необходимо наградить.

Тот вечер 12 октября для сибиряков начинался буднично - Сергей Дудин пошел выгуливать собаку, а Александр Крушинский парковал автомобиль у дома. Но они оба заметили дым, выходящий из окна на четвертом этаже и, не раздумывая, бросились туда, на помощь.

Сначала подбежали к железной двери, которая открывала проход в тамбур, ее открыла женщина, живущая в соседней квартире. Дверь в квартиру, где уже бушевал пожар, была заперта, а за ней мужчины услышали стоны и крики. Молниеносно приняли решение - ждать пожарных нельзя, человек может задохнуться в дыму. А что делать? У соседей нашлись монтировка и гвоздодер.

- Я закрыл нос и рот одеждой и, держась как можно ближе к полу, проник внутрь квартиры. В коридоре наткнулся на лежащего человека, начал подтягивать его к выходу, - рассказал Сергей.

На помощь ему пришел Александр, вместе у них получилось спасти мужчину из огня. Уже потом он заметил, что, пока вскрывали дверь, он серьезно поранил руку. Но рваная рана не заставила его отступить и бросить людей.

В это время соседи принесли ведра с водой. Оба героя пытались потушить пламя, но ветер из лопнувшего окна только сильнее его раздувал. "Вахту" приняли пожарные: они быстро потушили огонь, это заняло пять минут, площадь разрушения оказалась всего в 15 квадратных метров. Но даже такой вроде бы небольшой огонь мог стать причиной смерти человека.

Из подъезда эвакуировались 12 человек, потому что их предупредили Сергей и Александр.

- Они стучали во все квартиры, чтобы оповестить жителей о пожаре, а также помогали спасать имущество жильцов и животных. Всё это происходило до приезда пожарных расчетов. Благодаря отважным действиям поистине настоящих героев удалось обойтись без серьезных жертв. Парни достойны награды за героический поступок! - написали жильцы в обращении, которое отправили руководству МЧС Иркутской области.

Сейчас в ведомстве рассматривают возможность представить Сергея и Александра к награде. А что касается причины пожара: скорее всего, источником стало замыкание проводки.

ЧППроисшествия: ЧП