Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Бурятии, открыл стрельбу по полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пугающими подробностями обросло дело о стрельбе по полицейским в небольшом бурятском улусе на территории Закаменского района. Это произошло 17 октября текущего года. В дежурную часть полиции позвонила девочка-подросток, которая рассказала, что ее изнасиловал собственный отец.

- К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Заметив сотрудников, злоумышленник вооружился огнестрельным охотничьим ружьем, из которого произвел выстрел внутри дома, затем вышел во двор и стал целиться в правоохранителей.

Все это время местный фельдшер пытался уговорить мужчину сдаться. Однако разъяренный сибиряк слушать никого не хотел. После предупредительного выстрела в воздух полицейские открыли огонь. Пули попали в бедра обвиняемого. Отобрав у раненого охотничье ружье, его задержали и доставили в больницу.

Отобрать у мужчины охотничье ружье удалось только после выстрела в бедро. Фото: СУ СКР по Бурятии

Во время допроса 37-летний мужчина признал вину и рассказал в подробностях о своем преступлении. Оказалось, что тем утром он выпивал алкоголь и оставшись наедине с 13-летней дочерью, изнасиловал ее.

- В настоящее время мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в региональном СУ СКР.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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