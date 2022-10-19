Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2022 4:08

Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Бурятии открыл стрельбу по полицейским

В дежурную часть позвонила 13-летняя школьница
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Бурятии, открыл стрельбу по полицейским

Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Бурятии, открыл стрельбу по полицейским

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пугающими подробностями обросло дело о стрельбе по полицейским в небольшом бурятском улусе на территории Закаменского района. Это произошло 17 октября текущего года. В дежурную часть полиции позвонила девочка-подросток, которая рассказала, что ее изнасиловал собственный отец.

- К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Заметив сотрудников, злоумышленник вооружился огнестрельным охотничьим ружьем, из которого произвел выстрел внутри дома, затем вышел во двор и стал целиться в правоохранителей.

Все это время местный фельдшер пытался уговорить мужчину сдаться. Однако разъяренный сибиряк слушать никого не хотел. После предупредительного выстрела в воздух полицейские открыли огонь. Пули попали в бедра обвиняемого. Отобрав у раненого охотничье ружье, его задержали и доставили в больницу.

Отобрать у мужчины охотничье ружье удалось только после выстрела в бедро. Фото: СУ СКР по Бурятии

Отобрать у мужчины охотничье ружье удалось только после выстрела в бедро. Фото: СУ СКР по Бурятии

Во время допроса 37-летний мужчина признал вину и рассказал в подробностях о своем преступлении. Оказалось, что тем утром он выпивал алкоголь и оставшись наедине с 13-летней дочерью, изнасиловал ее.

- В настоящее время мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в региональном СУ СКР.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области суд вынес приговор отцу, который 10 лет насиловал свою дочь. 22 года колонии строгого режима назначили жителю Иркутской области за изнасилование дочери. (подробности)

Педофил, похитивший девочку в Иркутске, избежал тюремного срока. Ребенка спасли 16-летний школьник и случайный прохожий, а преступника приговорили к принудительному лечению. (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ