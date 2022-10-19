Появилась свежая информация о ЕГЭ в Иркутске 2023. Озвучены даты экзаменов

Выпускники школ могут ознакомиться с расписанием ЕГЭ в Иркутске на 2023 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкзамены не за горами! Казалось бы, учебный год только начался, а ученики выпускных классов уже не выпускают из рук методички и практически ежедневно «гостят» у репетиторов. На кону поступление в желаемый вуз. Стало известно, когда в этот раз школьникам предстоит показать свои знания в борьбе за заветные баллы. Совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора, в которые включено расписание ЕГЭ в Иркутске 2023, опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Расписание ЕГЭ в Иркутске 2023

Досрочный период

Досрочный период госэкзаменов предназначен для учащихся, которые по уважительной причине смогут пройти испытание в основные даты. В том числе выпускники прошлых лет. Также отдельная категория «досрочников» - это ребята, у которых дни сдачи ЕГЭ совпадают с участием в олимпиадах и соревнованиях международного и общероссийского уровня. В Приангарье досрочный период единых государственных экзаменов в следующем году пройдет с 20 марта по 19 апреля.

Март-апрель 2023

20 марта (понедельник) — география, литература;

23 марта (четверг) — русский язык;

27 марта (понедельник) — математика базового уровня, математика профильного уровня;

30 марта (четверг) — иностранные языки (письменная часть), биология, физика;

3 апреля (понедельник) — иностранные языки (устная часть);

6 апреля (четверг) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

10 апреля (понедельник) — история, химия.

Расписание ЕГЭ в Иркутске 2023: основной период

Большая часть школьников будет демонстрировать знания в обязательных и дополнительных предметах с 26 мая по 1 июля. Уже сейчас с юными иркутянами и их родителями началась информационная работа по предстоящей экзаменационной кампании.

- На сегодня очень важно обеспечить повсеместное широкое информирование всех обучающихся, которым предстоит в этом учебном году государственная итоговая аттестация, обо всех организационных моментах и особенностях предстоящей экзаменационной кампании, - сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - Дети и родители должны хорошо ориентироваться в сроках проведения испытаний и выбора предметов, чтобы грамотно спланировать подготовку.

Май – июль 2023

26 мая (пятница) — география, литература, химия;

29 мая (понедельник) — русский язык;

1 июня (четверг) — математика, базовый и профильной уровень;

5 июня (понедельник) — история, физика;

8 июня (четверг) — обществознание;

13 июня (вторник) — биология, иностранные языки (письменная часть);

16 и 17 июня (пятница и суббота) — иностранные языки (устная часть);

Как пояснили в Рособрнадзоре, экзамены по обязательным предметам в расписании определены одними из первых для того, чтобы вовремя выдать школьникам аттестаты.

Расписание ЕГЭ в Иркутске 2023: дополнительный период

Дополнительный период ЕГЭ назначается для тех, кто, увы, не справился с выполнением заданий по русскому языку и математике и получил минимальные баллы. Эти выпускники получат второй шанс пройти испытание с 6 по 19 сентября.

Сентябрь 2023

6 сентября (среда) — русский язык;

12 сентября (вторник) — математика базового уровня.

Также с расписанием ЕГЭ в Иркутске 2023 подробнее можно ознакомиться ЗДЕСЬ.