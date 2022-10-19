Девушка с внешностью Барби из Бурятии тягает 200 – килограммовые штанги

Алина стала победителем Кубка России по пауэрлифтингу, который проходил в Калуге. Фото: из личного архива Алины Тюкавкиной.

26-летняя Алина Тюкавкина из Улан-Удэ – настоящая красавица. Изящная, тонкая, звонкая. Такой на подиумах блистать и охапки цветов от поклонников получать. Не переживайте – не без этого! Но вот что скажете на то, что эта девушка может еще и штанги тягать в полтонны весом? Это невозможно? Как бы не так! Вполне! На днях Алина стала победителем Кубка России по пауэрлифтингу, который проходил в Калуге. И вот в троеборье-то она и набрала почти 500 килограммов.

26-летняя Алина, обладательница большого числа разных титулов. Фото: из личного архива Алины Тюкавкиной.

- Если бы мне кто-то сказал о таком крутом повороте в судьбе еще 6 лет назад – сама не поверила бы, - смеется Алина. – Ведь я никогда не занималась спортом, хотя и ходила в тренажерный зал. Но как все - для поддержания фигуры и здоровья. Пока однажды тренер, наблюдая, как я выполняю упражнения со штангой, не предложил мне поучаствовать в соревнованиях. Просто, ради интереса. Я попробовала. И затянуло!

Теперь уже 26-летняя Алина, обладательница большого числа разных титулов (она уже и мастер спорта, и бронзовый призер чемпионата России – все это, не считая наград в своей республике – ред.) ходит в зал часто, а тренируется прицельно. Каждый день девушка приседает со штангой, отжимает ее лежа и, наконец, поднимает ее с пола на уровень вытянутых рук. Это все не просто так – все три упражнения – основа пауэрлифтинга, а задача чемпиона – взять максимальный вес в каждом из подходов и таким образом опередить всех. При этом Алина – вовсе не «гора мышц» (сами видите!) в ней, при росте 165 килограммов, всего 66 кило веса.

- Я занимаюсь стабильно 3-4 раза в неделю. Основная подготовка перед соревнованиями начинается примерно за три месяца, - рассказывает Алина. – Тренер составляет для меня график тренировок, я выстраиваю сбалансированное питание, пропиваю курс витаминов, в том числе для работы суставов. Самые тяжелые веса стараюсь брать уже за две-три недели до соревнований, после этого нагрузки идут на спад. Нужно, чтобы организм отдохнул, чтобы с новыми силами уже выйти на помост. Также очень важно восстанавливаться после тренировок – посещать баню, сауну и курс массажа.

Каждый день девушка приседает со штангой, отжимает ее лежа и, наконец, поднимает ее с пола на уровень вытянутых рук. Фото: из личного архива Алины Тюкавкиной.

Спортсмены не только тренируются и ходят к массажистам. Без собственной работы над собой многого не достигнешь. Поэтому Алина освоила (и вам советует) самомассаж с помощью специального ролика или мячей. И, конечно, растяжку.

- Я часто слышу, что, мол, силовые виды спорта делают женщину похожей на мужчину. Но это не мой случай, - делится своими размышлениями девушка. – Может быть на помосте я не кажусь хрупкой и женственной, но в повседневной жизни это не так. Я, как и все другие девушки, люблю ходить на каблуках и в платьях, люблю баловать себя уходовыми процедурами, например, делать маникюр. Для меня в первую очередь, женственность выражается в энергетике. В том, что девушка излучает внутри себя и как себя чувствует.

Девушка уверена, что "приручать" железо и при этом оставаться женщиной вполне возможно. Фото: из личного архива героини публикации

Занявшись спортом, Алина в корне поменяла свою жизнь. В самом деле, почему не учить других в совершенстве владеть своим телом, если умеешь это сама? Главное, считает она - кайфовать от процесса и наслаждаться тем, что умеешь. Сейчас Алина работает инструктором в тренажерном зале.