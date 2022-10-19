В Иркутской области ввели базовый уровень реагирования: что это значит. Фото: REUTERS

Президент в режиме видеоконференции провел заседание Совета Безопасности России. В связи с происходящим во время спецоперации в недавно присоединившихся в результате референдума четырех регионах - Херсоне, Запорожье, ДНР и ЛНР введено военное положение, а в восьми приграничных - Крыме, Севастополе, на Кубани, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях - средний уровень реагирования. В остальных регионах центра и юга России действует уровень повышенной готовности. А что у нас? В Иркутской области с 19 октября действует базовый уровень готовности.

- Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации, - объяснил введенные меры Президент.

Базовый уровень реагирования в Иркутской области с 19 октября 2022 года: что значит режим, суть

Уровень базовой готовности, который введен по Указу Президента в Иркутской области, как и по всей Сибири, Дальнему Востоку и Поволжью, а также северо- западу страны, предполагает, в частности:

- усиление режима охраны военных, важных государственных объектов, а также тех, от работы которых зависит благополучие населения, работа транспорта, коммуникаций и связи, энергетики. В этот же перечень входят и объекты, которые могут быть потенциально опасны для жизни и здоровья населения и для окружающей среды. Эти предприятия будут работать в особом режиме.

При этом определять подробный перечень необходимых мер, которые будут приняты и этапы их реализации - задача главы региона. Губернатор Иркутской области, как и главы других регионов страны, принимает нужные решения с учетом складывающейся ситуации и прогноза возможных рисков для Приангарья. Для того, чтобы все необходимые меры исполнялись в кратчайший срок, в регионах создаются оперативные штабы, в состав которых, кроме губернатора, войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также регионального руководства и организаций. Решения, принятые этим штабом, являются обязательными к исполнению для всех.

Все это предполагает базовый уровень реагирования, который вводится в Иркутской области с 19 октября 2022 года.