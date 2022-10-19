Сотрудник УФСИН Иркутской области пожертвовал клетки костного мозга для ребенка, больного раком

Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

Увы, но рак не щадит никого. Этот диагноз, оставляющий до обидного мало шансов на жизнь, ставят даже детям. Чтобы справиться с грозным диагнозом, нужна помощь. Помощь донора костного мозга.

Арсений - сотрудник УФСИН региона. Именно пресс-служба ведомства обнародовала информацию о поступке молодого инспектора. Как рассказывает сам Арсений, в 2019 году он захотел сдать кровь. Врачи предложили ему стать донором стволовых клеток, так как анализы у него были очень хорошими. Инспектор не увидел причин отказываться. И не зря: скоро его попросили помочь девятилетнему ребенку с онкологией крови из Санкт-Петербурга.

- Изучив ДНК пациента, врачи нашли его «генетического близнеца», которым оказался Арсений Полуянов. На организацию поездки ушло около четырех месяцев, и в августе этого года Арсений вылетел в Киров для проведения операции по забору стволовых клеток из костного мозга, - рассказали в региональном УФСИН.

Арсений достаточно легко перенес операцию и уже на следующий день вернулся в Иркутск. Он заверил, что в случае необходимости готов снова стать донором стволовых клеток. Информации о состоянии ребенка нет, так как это является врачебной тайной.

Отметим, чем больше доноров костного мозга появится в России, тем выше шанс найти подходящих "близнецов" для больных раком пациентов. Не всегда родственники могут отдать свои стволовые клетки. Найти нужного донора очень непросто.