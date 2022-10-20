«Заметил в коридоре маленькие сапожки». Парень из Бурятии рассказал о спасении людей из-под завалов в Ейске

«Заметил в коридоре маленькие сапожки». Парень из Бурятии рассказал всю правду о спасении людей из-под завалов в Ейске Фото: Евгения ХИЛЬКО

Артему Волкову – 21 год, он родом из Улан-Удэ, столицы Бурятии. Пару лет назад во время обучения в местном индустриальном технике второкурсник решил пройти курсы спасателей. Студентов обещали обучить первой медицинской помощи и правилам поведения в экстренных ситуациях.

«Пригодится!», - подумал молодой человек.

Да, знания помогли ему несколько раз сделать повязку домочадцам и друзьям, остановить кровь при порезе. Но мог ли Артем подумать, что когда-то за несколько тысяч километров от родного города от него будут зависеть человеческие жизни.

Проскользнул через оцепление

- С женой в Ейск из Улан-Удэ переехали в июле. Всегда мечтал жить там, где тепло, - делится с корреспондентом «КП» - Иркутск» сибиряк. – С Алиной знакомы с детства. Недавно сыграли свадьбу, два месяца назад у нас родилась дочурка.

Алина и Артем переехали в Ейск в июле.

Вечером 17 октября Артем планировал встретиться в центре города с друзьями. Но когда парень уже выходил из квартиры, ему позвонил приятель со словами: «Здесь пожар! На дом упал самолет». К месту Артем приехал за 5 минут. В небе поднялся столб дыма, все пылало огнем.

- Авто бросил недалеко от той самой горящей многоэтажки. Вокруг уже были машины МЧС и скорой помощи. Хотели с парнями узнать, чем помочь, но я сквозь оцепление проскользнул, а их не пропустили. Вокруг царил хаос. Люди кричали, прыгали из окон, все было в обломках. Сразу же вспомнил, чему учили на курсах: в любой ситуации сначала нужно оценить обстановку.

Артем подошел к одному из спасателей, тот рассказал, что пути на верхние этажи нет – только с экипировкой. Однако даже на первых этажах до сих пор могут оставаться люди. Молодой сибиряк присоединился к группе из двух военных и двух полицейских, с которыми пошел на обход квартир, взяв у пожарных бензорез, топор и кувалду.

Стучали во все двери

- Подъезд был заполнен дымом, лицо пришлось закрывать капюшоном, - говорит молодой человек. – Мы стучали и звонили в каждую заваленную обломками дверь. Если никто не открывал – взламывали замок. Внутри осматривали каждый шкаф на случай, если спряталась малышня. Первой из многоэтажки вынесли женщину, но на улице медики констатировали ее смерть.

Вновь поднявшись на второй этаж, мужчины заметили, что одна из квартир открыта. Они могли пройти мимо, если бы не внимательность Артема Волкова.

- Заметил в коридоре маленькие сапожки, - вспоминает 21-летний парень. – В ряду было еще несколько пар детской обуви. Сказал парням, что нужно обязательно проверить комнаты. Все было в дыму от пожара и в цементной пыли. В спальне под завалами одежды полицейский нашел ребенка без сознания. Мальчик это был или девочка, к сожалению, не знаю. Но главное - дышал.

Домой Артем вернулся через три часа – мокрый до нитки и весь в саже.

- Моя гордость! - сказала о муже Алина Волкова, когда узнала, что пришлось пережить ее любимому.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общее число погибших при крушении самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске составляет 15 человек, в том числе трое детей, а также пострадавших – 19 человек. Эти данные приводят в оперативном штабе в Краснодаре со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.

Напомним, предварительной причиной падения Су-34 стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии.