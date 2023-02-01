Комета ZTF приближается к нашей планете раз в 50 тысяч лет. Фото: Юлии ШЕВЦОВОЙ, Иркутское региональное астрономическое общество. Предоставлено Иркутским планетарием

Юлия Шевцова из Иркутска теперь может похвастаться своим звездным «уловом» - фото и видео кометы ZTF. Астроном-любитель накануне смогла сделать несколько снимков небесного тела. Комета эта долгожданная – она приближается к нашей планете раз в 50 тысяч лет. Примечательно, что именно сегодня, 1 февраля, небесное тело пролетит на минимальном расстоянии от Земли – до 42 млн километров.

Фото и видео кометы ZTF в Иркутске 2023: как удалось сделать снимки

Идеальным временем для наблюдений в столице Приангарья были ночи с середины января, особенно ближе к концу месяца. Именно в одну из них и получилось снять не только фото кометы, но и записать таймлапс.

- Весь январь у нас никак не получалось ее наблюдать – то сильный мороз и «алмазная пыль» в воздухе, то небо затянуто облаками, - сетует в разговоре с пресс-службой Иркутского планетария Юлия Шевцова. – Но вечером 26 января удалось поймать «окно» в облачности.

Теперь у регионального астрономического общества есть фото и видео кометы ZTF в Иркутске 2023. «Ловить» комету иркутянка отправилась, конечно, за город, подальше от больших огней.

- На загородном небе я без труда нашла комету в бинокль – в тот момент она находилась правее звезд ковша Малой Медведицы, - радуется сибирячка. - Получилось сделать не только фото, но и таймлапс.

В Иркутском планетарии также провели свои наблюдения. В течение 20 минут при помощи телескопа Unistellar специалисты измеряли яркость комету, фиксировали его движение. Информацией поделились в международной сети наблюдателей.

- Яркость кометы на сегодняшний день достигает около шестой звездной величины – это граница видимости невооруженным глазом, - поясняет директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Но увидеть ее в городе без оптических приборов невозможно, на загородном небе ситуация не лучше, но мешает Луна. Она сейчас растущая и чем ближе к полнолунию, тем сложнее будет разглядеть комету.

Комета ZTF и звезды Малой Медведицы. Фото: Юлии ШЕВЦОВОЙ, Иркутское региональное астрономическое общество. Предоставлено Иркутским планетарием

Фото и видео кометы ZTF в Иркутске 2023

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