"Я тоже язычница из рода шаманов". Актриса из Улан-Удэ рассказала правду о съемках фильма "Сердце пармы". Фото: Централ Партнершип.

"Сердце пармы" – новый исторический фильм по роману Алексея Иванова. Дорогой и эффектный. В прокат вышел только в начале октября и только в первые выходные проката собрал 136 миллионов рублей. И каково же было удивление многих сибиряков, когда в титрах они увидели Елену Ербакову, свою землячку. Главную женскую роль в картине, ведьму Тичерть (Тиче), исполнила актриса русского драматического театра им. Бестужева города Улан-Удэ Елена Ербакова. Для нее Тиче стала дебютом в большом кино. Актриса дала эксклюзивное интервью "КП" - Иркутск.

"Мосфильм"? Да меня кто-то разыгрывает»

- Как? В 2018 году со мной связалась кастинг-директор "Мосфильма". Она и предложила записаться на самопробы, - говорит Елена Ербакова. - Она искала актрис определенного типажа, азиатской внешности, на сайтах театров Сибири и так выбор пал на меня. Если честно, сначала я и не поверила. Думала, кто-то разыгрывает. И только когда созвонились и обсудили детали, осознала - все по-настоящему. Затем целый год ездила на кастинги в Москву, отыгрывала с разными партнерами сцены. Переживала! У меня ведь не было абсолютно никакого опыта. И вот меня наконец-то утвердили! Я была счастлива! Роль ведьмы Тиче очень откликнулась мне. Она ведь язычница. И я тоже язычница. Крестный отец – главный шаман в нашем роде. И в свое время я часто присутствовала на разных обрядах. Играя роль Тиче, я старалась вспомнить и передать те чувства и ощущения, которые испытывала во время таинств. Ну и, конечно же, старалась раскрыть ее как женщину. Для меня, в первую очередь, эта картина о любви.

Красавица Тиче покорила сердце князя. Фото: Централ Партнершип.

А теперь коротко о фильме. Основной сюжет строится на противостоянии московских войск и населения древнего Урала, которое, желая отстоять собственную независимость, обращается к богам за помощью. По разные стороны враждующих кланов находится князь Михаил и народ Вогулов. Михаил влюбляется в ведьму-язычницу Тиче из противоборствующей общины и старается примирить Московское княжество и жителей пармы.

Съемки фильма проходили восемь месяцев (с июля 2019 по март 2020 года) в Подмосковье и Пермском крае. Чтобы погрузить зрителя в атмосферу того времени, художники-декораторы возвели уникальный комплекс с деревянной крепостью, храмом и монастырскими кельями – все, как было в городе Чердынь XV века. Кстати, после съемок фильма, декорации не разобрали, а превратили в смотровую площадку.

Ведьма Тиче. Фото: Централ Партнершип.

Пришлось научиться ездить верхом и овладеть языком манси

- Это были мои первые масштабные съемки и многое, конечно, давалось с трудом, - говорит Елена. - Но я наслаждалась каждым моментом. Даже в законные выходные мчалась на площадку, чтобы понаблюдать, как работают другие актеры в кадре. А если выдавалось свободное время, то помогала гримерам чистить бороды артистов! Я первый раз такое видела и хотела принять участие в этом процессе.

Еще бы не помогать! Если твои партнеры - Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Роза Хайруллина, Сергей Пускепалис, (трагически погиб в ДТП за несколько недель до выхода фильма – прим. ред.), Александр Кузнецов.

- У нас сложилась такая потрясающая команда и невероятная рабочая атмосфера, – признается Елена. - Я не заметила какого-то пафоса в общении. Мой главный партнер, Саша Кузнецов (князь Михаил), постоянно поддерживал меня и объяснял, как нужно правильно стоять в кадре. Или, например, когда шли съемки откровенных сцен. На площадке в этот момент находилось не так много людей, но даже они по возможности старались отвернуться в нужный момент, чтобы как-то лишний раз не стеснять меня, и таким образом, проявить уважение. Меня это очень порадовало! Работать приходилось в экстремальных условиях. Немало сцен снималось в ледяной воде горных рек. А там и летом температура колеблется от +4 до 7 градусов. Не выше! Частично от холода спасал гидрокостюм, а на берегу меня отогревали пледами, тепловыми пушками и горячим чаем. Еще ради съемок пришлось овладеть навыком верховой езды и выучить язык народов манси. Для этого на площадку специально приглашали консультантов-переводчиков, которые не только внимательно следили за интонациями и мелодикой речи, но и объясняли, как точно передать те или иные эмоции.

В жизни Елена Ербанова тоже великолепна.

Скоро станет мамой

В самом конце лета этого года, Елена Ербакова впервые появилась и на красной дорожке. Светский дебют бурятской актрисы состоялся на Московском международном кинофестивале, где она представляла фильм "Сердце пармы".

- Я неожиданно открыла для себя, что это тоже целая работа, - смеется Елена. - Тебя фотографируют, снимают на видео, берут интервью, ты постоянно находишься в центре внимания. Тяжело. От этого даже можно устать. Еще я помню, что в тот день было невыносимо жарко, и я очень волновалась. И как хорошо, что рядом была моя команда и муж. Я очень хотела, чтобы увидели и родители, но они тогда были в Улан-Удэ.

Кстати, супруг Елены тоже представитель творческой профессии. Иван Комаров – театральный режиссер. Два года назад он приехал в Улан-Удэ, чтобы поставить спектакль "Евгений Онегин". Елена была занята в его постановке. Так пара и познакомилась. А после того, когда прошла премьера спектакля, влюбленные вместе уехали в Москву, поженились.

Сейчас Елена готовится к не менее важной роли в своей жизни – роли мамы. Супруги ожидают появление первенца. Елена уверена, что сможет успешно совмещать актерскую карьеру и материнство. Поддержка зрителей тому доказательство. Актриса ежедневно получает десятки сообщений от поклонников. Многие из них, конечно же, из Улан-Удэ и Иркутска. Сибиряки очень гордятся своей землячкой. И как утверждает Елена, для нее это особенно приятно, ведь со своей малой родиной у девушки особые отношения.

- У меня получается две родины. Это Улан-Удэ и село Байтог (Эхирит-Булагатский район Иркутской области), где я жила до 13-ти лет, - заключает Елена. - К сожалению, сейчас не часто получается туда приезжать, но я очень скучаю по тем местам, - рассказывает Елена. - Байтог – это удивительно красивое село! Там такой воздух, которым, мне кажется, я никогда нигде не дышала! Я люблю ходить там за ягодой или забираться на гору. В селе живет моя бабушка. Она очень любит угощать меня блюдами из мяса. Надеюсь, что как только выдастся возможность, я обязательно навещу наши славные места!