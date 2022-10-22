Шарик мне друг, но здоровье дороже: инфекционист из Иркутска рассказала, чем можно заразиться от домашних животных

Очень важно вакцинировать животное, чтобы исключить заболевания у питомца и хозяина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не так давно у мамы воспалился глаз.

- Виноват твой пес! – указывая перстом на рыжего спаниеля, Чарли бросила она. – Он облизал руку, а я потерла ею глаз.

Я маму выслушала, конечно, но не отреагировала. Рука и глаз… Миллион вариантов, как после их «встречи» образовался конъюнктивит. И бедолага Чарли, обвиненный без суда и следствия, явно далеко не первый в списке причин.

- Вина собаки совсем не исключается! Есть микроорганизмы, способные поражать и человека и животное, - отрезвила инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Иркутского медуниверситета Марина Лемешевская. Ей позвонила после того, как в интернете наткнулась на статью о вреде собачьей слюны… Кажется, не только Чарли слушал наш разговор и, кстати, обиделся на него, он все понимает, но и мой телефон. Вот и выдал материальчик под запрос.

- В слюне животного могут содержаться различные возбудители разных болезней, – подтверждает ветеринарный врач Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животными Александр Тихенко. – А много ли вызнаете хозяев, которые чистят домашним питомцам зубы? Я, ветеринар, признаюсь, не много. Собакам хотя бы покупают специальные лакомства для чистки зубов, щетки и пасты значительно реже, хотя бывает. Приучить к такой гигиене кошку - катастрофа. Вот так в ротовой полости питомцев скапливается большое количество зубного камня, а, значит, бактерий.

А дальше? Животное заигралось, прокусило или поцарапало зубом кожу. К бактериям, которые и без того водятся, добавляем кислую среду (у кошек и собак слюна именно кислой среды) и получаем воспаление. Не так уж была не права мама, оказывается.

- И это не самое неприятное, чем могут наградить любимый кот или пес, - говорит Марина Лемешевская.

Вместе со специалистами «Комсомолка» составила топ-5 самых распространенных заболеваний, которые передаются от братьев наших меньших.

НАПАСТЬ №1 Болезнь кошачьей царапины

Под этим кроется не что-то эфемерное. Отнюдь. Это название реальной болезни, у которой есть конкретный виновник - палочка бартонелла. Инфекционная хворь проявляется общей интоксикацией, увеличением лимфатических узлов. В особо тяжелых, правда все же редких случаях, могут поражаться глаза, нервная система, печень, селезенка и другие органы.

- И у людей, у и зверей ногти и когти – главный источник заразы, - говорит Александр Тихенко. - Когда животное царапает, бактерии заселяется в подкожную клетчатку и в мышцы. Словом, также как со слюной, они начинают активно размножаться в закрытом пространстве и распространяются по организму до ближайших лимфоузлов.

НАПАСТЬ №2 Лептоспироз

- Однажды к нам в больницу попал пациент, - рассказывает Марина Лемешевская. – Приехал из отпуска из Анапы и заболел. Искупался в море со свежей царапиной. А в воду или на пляже могла сходить в туалет, например, собачка, зараженная лептоспирой. Собаки тоже являются переносчиками заболевания и выделяют его с мочой. А вообще источником заразы являются в основном грызуны – крысы и мыши.

По симптомам очень напоминает грипп. Головная, боль в мышцах, лихорадка, боль в груди, фарингит, - приятного мало. Правда, может протекать и совсем без признаков. Бактерия лептоспира опасна тем, что в почве или в воде способна жить очень и очень долго. Вот почему фермеры, персонал, обслуживающий системы канализации и стоков, а также простые туристы, которые просто посидели на песочке или скупались в жару, чаще всего и становятся жертвами.

В прошлом году официально в России было зарегистрировано 94 случая заражения. В основном, в Санкт-Петербурге, Москве и Нижегородской области.

- А кошки этому заболеванию почти не подвержены, - поясняет Александр Тихенко.

НАПАСТЬ №3 Микроспория

В простонародье – лишай. Ну, кого в детстве не пугали дворовыми котятами с ужасными язвами на коже вместо шерсти?

- Лишаю подвержены животные с ослабленным иммунитетом, неухоженные, брошенные, - комментирует ветеринар. – Грибок живет в основном на кошках, реже на собаках. Если плохо кормить и содержать животное, то переходит в агрессивную форму, начинает активно распространяться. Кстати, раньше, полвека назад, таких питомцев даже усыпляли. Сейчас есть современные антигрибковые мази и спреи.

Конечно, если вы подобрали на улице котенка с лишаем, без мер предосторожности не обойтись. Лишай – грибок, а с ним не шутят. На коже влет могут появиться зудящие пятна красно-розового цвета. Волосы в месте поражения ломаются и выпадают.

- Лечение лишая - дело долгое и сложное, - добавляет инфекционист.

НАПАСТЬ №4 Токсоплазмоз

Вызван простейшими паразитами. Токсоплазмоз очень распространен, как среди животных, так и среди людей. При этом врожденные случаи - всего лишь 1%, остальные - приобретенные. В том числе благодаря животным.

- Заболевание особенно опасно для беременных, - поясняет Марина Лемешевская. – Для матери вреда не несет, а вот на развитие плода способно повлиять, и сильно. Может вызывать водянку головного мозга, повреждения мозга, глаз и других органов. Кроме того вызвать замерзшую беременность или выкидыш.

Также с таким заболеванием лучше не встречаться людям с ослабленным иммунитетом и детям.

Еще одна напасть, которая вызывается паразитами, и намного чаще токсоплазмоза – это токсокароз. И обитает он даже в… песочницах. Вот почему важно, чтобы площадка во дворе была огорожена от четвероногих гостей. И болеют чаще именно малыши, у них появляются симптомы аллергии с зудящими высыпаниями, лихорадкой, приступами кашля.

НАПАСТЬ №5 Бешенство

Смертельно для всех. Ни одного случая выживания в мире до сих пор нет.

- Болеют дикие животные, в основном плотоядные, - поясняет Александр Тихенко. – Часто история бывает следующей: из леса выходит ослабленная лиса, на нее реагирует собака и заражается. А потом подхватывает и человек.

Бешенство, к счастью, болезнь редкая, в прошлом году официально было всего 6 случаев. Один из них - 37-летний житель Ярославской области, заразился после укуса собственной собаки. Умер на пятый день после появления первых признаков.

Заражается человек при попадании слюны больного животного на слизистые оболочки рта, глаз, носа. Причем возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых симптомов.

- Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека. Но вакцинация окажется эффективной лишь в том случае, если она проведена не позднее 14 дней от момента укуса бешеным животным, - говорят специалисты. – Чем раньше, тем лучше.

Именно поэтому за медпомощью нужно обращаться не тогда, когда появятся первые признаки, а сразу после укуса.

ВАЖНО!

Стерильности говорим «нет», а правила гигиены соблюдаем

- Когда дома живет кошка или собака, не надо соблюдать стерильность, как в операционной, - советует Марина Лемешевская. Но об элементарных правилах гигиены помнить стоит. Например, не следует есть с собакой из одной тарелки, мыть ее миску вместе со своей посудой. Помните, иммунитет человека формируется при контакте с различными возбудителями. Даже по современным медицинским представлениям аллергики должны контактировать с животными. Чем раньше ребенок начнет это делать, тем меньше у него будет рисков возникновения нежелательных реакций. Мы живем в мире, населенном микроорганизмами и не можем от них изолироваться.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр ТИХЕНКО, ветеринар: Главное, вакцинация

- Главный совет – своевременная вакцинация животных. Она поддерживают иммунитет на должном уровне, позволяют купировать заболевания. Конечно, она не защищает на 100%, но значительно облегчают течение. Не забывайте проводить вакцинацию ежегодно. От того же лептоспироза и бешенства вы обезопасите не только собаку или кошку, но и себя.

КСТАТИ

Советы, как снизить риски заражения

1. Каждые три месяца давать животному препарат от паразитов в виде таблеток или каплей на холку сразу от круглых и ленточных червей, а также блох. Вопреки мифам дегельминтизацию надо проводить даже тем питомцам, которые едят исключительно фабричный корм и мяса никогда в жизни не видели. Элементарно, пес может подобрать что-то на улице или «пообщаться» с мухой. Давать пилюли следует и кошкам, которые не выходят за порог квартиры, так как паразитов вы можете легко принести домой с обувью.

2. Не кормите питомца сырым мясом и рыбой.

3. Мойте руки после контакта с животными, особенно тщательно – после уборки мест его сна и кормления. И регулярно убирайте квартиру с дезинфицирующими средствами.

4. Не выпускайте питомца на самовыгул и не допускайте бродяжничества. Вы должны контролировать, где обитает животное.

5. Не разрешать облизывать вам лицо, руки, запрещать такие нежности детям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Какую еще заразу можно подхватить от четвероногих и пернатых

- Бруцеллез – от коров, овец, коз, свиней, а также через некачественно обработанные продукты – мясо или яйца.

- Клещевой энцефалит и другие клещевые инфекции – животные могут принести кровососа на себе после прогулки.

- Орнитоз – переносчиками являются птицы, часто голуби, утки, курицы.

- Сальмонеллез – заражение через яйцо или мясо.

- Различные заболевания, вызванные паразитами – эхинококкоз, алвеококкоз и другие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

333 428 человек в России обратились в 2021 году в больницы с жалобами после укусов, царапин животных, попадания слюны и воспаления.

10 332 из них травмировались после встречи с дикими животными

228 562 – из них пострадали именно от укусов.