Ольга Худякова признается, что никогда не афишировала родственную связь с Леонидом Гайдаем. Фото: Виктория Кудаева.

Она вошла и зал ахнул!

- Это же сам Гайдай… - шепотом пролетело по залу.

Да, не заметить потрясающего сходства внучки со знаменитым дедом просто невозможно. Смотришь на Ольгу Худякову и кажется, что перед тобой сам Леонид Иовович. Только в женском обличии.

- Я никогда не афишировала родственную связь с Леонидом Иововичем, - признается Ольга Худякова, единственная внучка Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой. – Нечестно приписывать чужие заслуги себе. Только внешность и выдает! (смеется).

В Иркутск, на малую родину деда, где он вырос, учился, работал, откуда ушел на фронт, вернулся с Победой, откуда уехал покорять Москву, Ольга Худякова приехала впервые. И по особому случаю! 30 января 2023 года у Леонида Иовича юбилей. Классику советской комедии исполнилось бы 100 лет. Внучку мастера и актрисы Нины Гребешковой пригласил в Иркутск «ГайдайЦентра». Ко дню рождения режиссера в регионе готовят большую программу. Прибыла всего на 1 день. С самолета отправилась на Радищевское кладбище, на могилы прадедушки и прабабушки – Иова Исидоровича и Марии Ивановны – родителей Леонида Гайдая. Также посетила родовой дом. День расписан буквально по часам, но Ольга Худякова нашла время немного пообщаться с журналистами и поделиться самыми яркими воспоминаниями о Леониде Гайдае. Заметно, к повышенному вниманию она не привыкла. Смущенно стояла в сторонке возле одного из рядов кинозала.

- Леонид Иович не был таким, знаете, типичным дедушкой, - признается она. -Всегда был достаточно серьезным человеком, никогда не делал скидку на возраст. Не «улюлюкал» со мной, а, наоборот, всегда вел диалог как со взрослым человеком. При этом, конечно, мы играли в какие-то игры, ставили постановки. И это всегда было весело, задорно и с юмором. Помню, что он любил дачу. У него, кстати, была очень легкая рука. Мог просто пройти мимо, посадить какой-нибудь огурец, и он действительно вырастал, без каких-либо усилий. Дача была для него местом отдыха. Потому что, конечно, работа у него была довольно интенсивная.

Леонид Гайдай впервые увидел свою внучку, когда ей было уже 10 месяцев. Ольга родилась в Малайзии, где работали ее родители. Знаменитые дедушка и бабушка мечтали, чтобы внучка пошла по их стопам. Будучи еще маленькой девочкой, Ольга даже приняла участие в съемках одного из фильмов своего дедушки – «Частный детектив, или операция «Кооперация»». Играла вместе с Натальей Крачковской. Роль была совсем небольшой, но сам съемочный процесс невероятно увлек внучку Гайдая.

«Это был целый мир!» - вспоминает Ольга.

Мало кто знает, но следующий фильм, в котором должна была появиться маленькая Оля – это «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Девочка должна была исполнить роль внучки агента и уже вовсю посещала репетиции. Но неожиданно внучка Гайдая заболела. Режиссер решил не прерывать съемочный процесс и роль отдали мальчику, Александру Лойе.

Тем не менее, Ольга выбрала работу в финансовой сфере. Почему?

- Наверное, не обладаю такой силой воли, - улыбается Ольга. – Я считаю, что искусство и творческая профессия – это все-таки большая дисциплина. И большая зависимость. Как бы ты не старался, судьба не всегда будет благосклонна к тому, чтобы ты оставался популярным и востребованным. Особенно у актеров. Я выбрала более прагматичный путь. И нисколько об этом не пожалела. Я вижу свою задачу в том, чтобы достойно нести память о деде и его творчестве.

Ни один день Ольги, как она признается, не проходит без воспоминаний о деде. Фото: Виктория Кудаева

Ни один ее день, как она признается, не проходит без воспоминаний о деде.

- Коллеги, знакомые, которые, естественно, совершенно никак не связаны с кинематографом, постоянно цитируют знаменитые фразы из фильмов деда, - смеется Ольга.

А вот вопрос о том, какая картина из коллекции классика советского кинематографа нравится Ольге больше всего, ставит ее в тупик.

- Выбрать действительно очень сложно, - говорит она. - Называешь один, и тут же вспоминаешь другой фильм. Но если выделить прямо какой-то топ, то это «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Деловые люди».

Страшно представить, но всех этих фильмов могло не существовать, если бы не случай. Сценарий короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс», который в миг прославил Леонида Гайдая, был придуман именно здесь, в Иркутске, в доме его родителей. Подробно о истории создании этой и других кинокартин «КП-Иркутск» рассказывала раньше.

Дом, кстати, до сих пор существует, и авторы проекта «ГайдайЦентр» не теряют надежды превратить его в музей памяти о великом режиссере.

- Мы отмечаем роль Иркутска и тот отрезок жизни, который провел дедушка здесь, - говорит Ольга. - То, какое влияние оказывал город на его творческий путь. Ведь он часто навещал своих родителей и дом. И приезжал сюда в периоды творческих размышлений и исканий. Этот город определенно был для него местом силы. Иркутск и на меня произвел впечатление. Конечно, одного дня, чтобы познакомиться с ним, катастрофически мало. Я испытала очень нежные и теплые чувства и нотку благодарности к своим прадедам, которые воспитали таких замечательных детей, как моего дедушку – Леонида Гайдая и его брата – Александра Гайдая. Ведь, посещая такие места, осознаешь, что являешься частью большой семьи.