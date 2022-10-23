Обломки самолета разлетелись на десятки метров. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Крушение самолета в Иркутске произошло 23 октября вечером. Су-30 упал в черте города на дом в частном секторе. Двухэтажное деревянное здание после падения истребителя загорелось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Крушение самолета в Иркутске 23 октября 2022 года

- Пожар на данный момент распространился на площадь в двести квадратных метров, - рассказали спасатели. – На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы города.

По данным регионального МЧС, крушение самолета в Иркутске произошло во время испытательного полета. Глава региона также сейчас находится на месте крушения самолета в Иркутске. Как рассказал КП-Иркутск губернатор Приангарья Игорь Кобзев, оба пилота погибли, из местных никто не пострадал.

- Дом находится на улице Пржевальского, - отметил Игорь Кобзев. – Его площадь в 100 квадратных метров, он рассчитан на две семьи.

Спасатели подтвердили, что, к счастью, в момент ЧП людей дома не было.

Падение самолета в Иркутске 23 октября: видео