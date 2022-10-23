Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
23 октября 2022 12:51

«Резко пошел вниз и рухнул за секунду». Падение самолета в Иркутске на жилой дом, 23 октября. Как это было

Очевидцы рассказали о минутах до и после падения самолета в Иркутске
Виктория КУДАЕВА
Гул падающего самолета, вечером, 23 октября, слышали многие жители Новоленинского района.

Гул падающего самолета, вечером, 23 октября, слышали многие жители Новоленинского района.

Гул падающего самолета, вечером, 23 октября, слышали многие жители Новоленинского района. В разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск», практически все очевидцы происшествия признаются, что летающие самолеты над их домами – дело привычное.

- Я смотрел телевизор и услышал звук гудящего двигателя. Буквально успел обронить супруге, что, мол, много сегодня летают, проводят испытания. Убавил телевизор и подошел к окну. Вдруг вижу, как в сторону Новоленинского кладбища летит Су-30, - рассказывает Руслан Бокацей. - Вдруг он резко пошел вниз и буквально за секунду рухнул. Потом хлопок, огненное облако и черный дым. Рядом с ним был еще один самолет. После падения он улетел в сторону авиазавода. Мы вообще уже привыкли к этим звукам. Но все-равно они вызывают какую-то тревогу. Особенно, когда летят очень низко.

Иркутянка Алена Вяткина в этот момент находилась на кухне. Ее дом расположен совсем недалеко от места крушения.

- У меня окна выходят на этот район. Показалось сначала, что снаряд пролетел. Потом услышала громкий хлопок и в этот же момент зарево огня окрасило мою комнату в красный цвет, - рассказывает Аленка Вятчина. – Вышла на балкон, а дом уже горит. Когда мне сказали, что это упал самолет, я даже не поверила сначала. Над нами же часто летают самолеты и обычно звук двигателя другой. Но потом сообщили, что самолет был пустой и сразу стало все ясно.

Громкий звук отмечает и другой очевидец события. Он одним из первых поспешил к эпицентру событий.

- Поначалу это был просто звук летящего военного самолета. Может, немного стены подрожали. Потом этот звук стал усиливаться, и я увидел, как в мои окна чуть ли не летят искры, - сообщает еще один очевидец. - И потом над пятиэтажным домом появился огненный грибок. Все местные жители сбежались! Я тоже пошел. Еще никто не успел подъехать, ни пожарная, ни скорая, ни полиция. Там было два разрушенных дома. От одного остались буквально руины, которые лежали на дороге. А у второго горела крыша. Причем, целиком. Примерно так это выглядело первые минуты.

ЧППроисшествия: ЧПКрушение самолета Су-30 в Иркутске 23 октября 2022