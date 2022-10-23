Гул падающего самолета, вечером, 23 октября, слышали многие жители Новоленинского района.

Гул падающего самолета, вечером, 23 октября, слышали многие жители Новоленинского района. В разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск», практически все очевидцы происшествия признаются, что летающие самолеты над их домами – дело привычное.

- Я смотрел телевизор и услышал звук гудящего двигателя. Буквально успел обронить супруге, что, мол, много сегодня летают, проводят испытания. Убавил телевизор и подошел к окну. Вдруг вижу, как в сторону Новоленинского кладбища летит Су-30, - рассказывает Руслан Бокацей. - Вдруг он резко пошел вниз и буквально за секунду рухнул. Потом хлопок, огненное облако и черный дым. Рядом с ним был еще один самолет. После падения он улетел в сторону авиазавода. Мы вообще уже привыкли к этим звукам. Но все-равно они вызывают какую-то тревогу. Особенно, когда летят очень низко.

Иркутянка Алена Вяткина в этот момент находилась на кухне. Ее дом расположен совсем недалеко от места крушения.

- У меня окна выходят на этот район. Показалось сначала, что снаряд пролетел. Потом услышала громкий хлопок и в этот же момент зарево огня окрасило мою комнату в красный цвет, - рассказывает Аленка Вятчина. – Вышла на балкон, а дом уже горит. Когда мне сказали, что это упал самолет, я даже не поверила сначала. Над нами же часто летают самолеты и обычно звук двигателя другой. Но потом сообщили, что самолет был пустой и сразу стало все ясно.

Громкий звук отмечает и другой очевидец события. Он одним из первых поспешил к эпицентру событий.

- Поначалу это был просто звук летящего военного самолета. Может, немного стены подрожали. Потом этот звук стал усиливаться, и я увидел, как в мои окна чуть ли не летят искры, - сообщает еще один очевидец. - И потом над пятиэтажным домом появился огненный грибок. Все местные жители сбежались! Я тоже пошел. Еще никто не успел подъехать, ни пожарная, ни скорая, ни полиция. Там было два разрушенных дома. От одного остались буквально руины, которые лежали на дороге. А у второго горела крыша. Причем, целиком. Примерно так это выглядело первые минуты.