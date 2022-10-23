Решила, что в Иркутске снова землетрясение. Жительница Иркутска о падении самолета СУ-30

Дом Олеси Захаровой находится в трехстах метрах от места падения военного самолета СУ-30. Фото: Тивиси

Олеся Захарова – жительница Новоленинского района. Ее дом находится в трехстах метрах от места падения военного самолета СУ-30. Несмотря на то, что учебные истребители вылетают с авиазавода каждый день, женщина почувствовала неладное практически сразу.

- Я пылесосила дома и почувствовала, как по окнам и по полу прошла вибрация. Сначала решила, что это землетрясение. Но какое-то оно было странным. Я отключила пылесос, подошла к окну и увидела, что над домом пролетают вертолеты. Стало страшно! Почему-то подумала, что, наверное, упал самолет как в Ейске. До этого буквально неделю назад обсуждала произошедшую трагедию со знакомыми, - рассказала корреспонденту «Тивиси» Олеся Захарова. - Через некоторое время телефон начал разрываться от звонков и сообщений. И это только укрепило мою мысль про упавший самолет. Я тут же собралась и вышла на улицу. Народу много. Вижу, что горит дом. И по желтому цвету обломков самолета, я поняла, что упал именно СУ-30. Он же часто летает над нашими домами. Практически над головами! И я постоянно его видела.

Уже спустя 15 минут все вокруг было заставлено пожарными и скорыми машины. Как подмечает иркутянка, у нее сложилось ощущение, что к месту крушения самолета прибыли все экстренные службы города.