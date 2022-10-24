Собираем крутыши из «Слаты» всей семьей. Сеть запустила новую акцию для покупателей

«Слата» запустила новую акцию для покупателей. Фото ООО «МАЯК».

Уж мамы-то знают, как дети любят игрушки, особенно с героями любимых мультиков! А если их еще нужно собирать в коллекцию, да потом обмениваться с друзьями! Все это очень увлекательно. «Слата» запустила новую акцию для покупателей «Крутыши».

Суть акции в следующем. Крутыши - это 20 забавных персонажей-героев мультфильмов. Их можно получить несколькими способами: например, совершить покупку в супермаркетах «Слата» от 500 рублей и получить в подарок флоупак с игрушкой, или приобрести товары-партнеры, выделенные специальным ценником, или просто приобрести на кассе всего за 49,99 рублей.

- Кроме позитивных эмоций от подарка крутыши имеют еще и практическое значение: из них можно собрать цепочки и браслеты, сделать заколку и даже использовать в качестве закладки для книг, брелока или необычного аксессуара для одежды, - рассказывает руководитель отдела маркетинга ТС «Слата» Елена Генералова.

Акция проводится с 17 октября по 30 ноября, участвовать в ней можно также онлайн. Для этого создан специальный сайт, куда могут зайти дети и взрослые - играть в виртуальные игры и выигрывать подарки, в том числе и крутыши. Портал работает на время действия акции.

Дети могут собрать коллекцию с любимыми героями мультфильмов Disney и Pixar. Фото ООО «МАЯК».

В «Слате» говорят, что осень для них - всегда то время, когда хочется особенно порадовать своих покупателей новинками, дарить подарки и, соответственно, положительные эмоции. А нынче для этого есть еще один повод - компания отмечает 20-летие. Помимо акции «Крутыши» горожане с удовольствием участвуют в «Колесе фортуны» и в буквальном смысле пытают удачу. Ну а крутыши уже очень полюбились детям, интерес к ним только растет.

- В этом году мы предложили нашим маленьким покупателям еще и поиграть в магазинах с крутышами, проявить свою смекалку, в целом зарядиться эмоциями и, конечно же, выиграть крутышей. Дети в восторге! - поделилась руководитель отдела по связям с общественностью Яна Абалымова.

Что касается онлайн-игр, то каждую неделю в них можно выигрывать по 20 крутышей, мягкие игрушки, сладости, а по завершении, 30 ноября, ценные подарки - умную колонку, электросамокат и другие. А за покупку - брендированный мерч акции. Для этого нужно сделать фото с большими крутышами, которые установлены в магазинах, выложить в своих соцсетях под хештегом #Слата_Крутыши (внимание, страницы должны быть открыты!)

КОНКРЕТНО

ГДЕ ИСКАТЬ КРУТЫШЕЙ

Подробное расписание игр - в наших социальных сетях.

Сайт для игры: coolzames.slata.ru

Расписание игр на магазинах

22.10 - Иркутск, ул. Байкальская 250/1 «Цветной Парк»

23.10 - Ангарск, 8-й микрорайон, 10, стр. 123

29.10 - Иркутск, ул. Дальневосточная, 110

30.10 - Ангарск, 17-й микрорайон, 28

05.11 - Иркутск, мкр-н Первомайский, 54

12.11 - Иркутск, ул. Ярославского, 264

19.11 - Иркутск, ТЦ «Юбилейный», 19/1

26.11 - Иркутск, бульвар Рябикова, 21/5

Подробности акции - на сайте компании www.slata.ru. По всем вопросам обращаться в контакт-центр сети по тел. 8 (3952) 48-08-01.