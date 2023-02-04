Жена думала, муж в «обезьяннике», а он развлекался с любовницей: полицейский рассказал о буднях в дежурной части

Несмотря на всю серьезность работы, даже здесь разворачивается немало смешных сюжетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дежурная часть - «мозг» отдела полиции. Так ее называют. Почему? Именно сюда поступают звонки с просьбой помощи, заявления и сообщения о преступлениях. Но, несмотря на всю серьезность и ответственность работы сотрудников МВД, даже здесь разворачивается немало курьезных и даже смешных сюжетов. Это из раза в раз доказывают истории моего давнего знакомого - офицера полиции, который отдал «дежурке» уже пять с небольшим лет. Некоторыми из них с его разрешения делюсь с читателями «КП» - Иркутск».

«Держи, начальник, фотку»

Контингент у дежурных частей любого города, будь то миллионник или провинциальная окраина, всегда примерно одинаковый. Постоянными «клиентами» здесь становятся гуляки, кухонные дебоширы и мелкие воришки. Неудивительно, что после ежемесячных, а то и еженедельных встреч полицейские знают этих персон в лицо.

- Привозят к нам частенько женщину по имени Анфиса, - рассказывает мой приятель. – Несмотря на свой зрелый возраст, а даме этой где-то 50+, та еще хулиганка. Грешит любовью к шумным ночным застольям. Праздники устраивает у себя в квартире, оттого и соседи вызывают наряд.

К слову, для всех доставленных в дежурной части процедура неизменна: установление личности, дактилоскопия и фотографирование.

- И вот Анфиса навеселе встает к ростомеру, чтобы сделать «портрет», - продолжает рассказывать полицейский. – И за мгновение до «вылета птички» она резко задирает футболку и остается в чем мама родила: «Держи, начальник, фотку! Сам же хотел!». И таких кадров здесь хоть отбавляй.

Вместо обезьянника в кровать к любовнице

Есть и те, кто даже, оказавшись в обезьяннике, остается оптимистом. Посреди ночи в «дежурке» раздается звонок: «Помогите, с мужем поссорились – буянит». Разбираться в делах семейных для полиции дело обычное. Уже через полчаса домашний «тиран» объяснялся правоохранителям, мол, побил пару тарелок, а жена проучить решила и набрала 02.

- С виду мужик был абсолютно спокойным - смиренно сидел на скамье и обреченно осматривал решетку. Через два часа его «наказание» закончилось, была проведена профилактическая беседа, и бедолаге разрешили вернуться домой.

- А вы жене сообщите, что меня отпустили? – поинтересовался мужичок лет 35-ти.

Услышав отрицательный ответ, тот будто засиял.

- Отлично! Я тогда к любовнице пойду, только вы моей ничего не говорите.

Вряд ли после этого случая здесь видели человека счастливее…

«Соседку убивают!»

«Приезжайте скорее! Соседку убивают! Несчастная уже с час за стеной истошно кричит», - по адресу тут же отправили наряд ППС. Полицейские поднялись на второй этаж, где якобы происходила жестокая расправа. После пары звонков в дверь, перед мужчинами в форме предстала девушка в шелковом халатике и круглыми от удивления глазами.

- Здрасьте, а вы к кому?

- Поступило сообщение о том, что из квартиры были слышен шум, и кому-то требуется помощь.

В воздухе повисло молчание, а лицо девушки тем временем все больше становилось пунцовым. Пришлось сдаться с «чистосердечным». Оказалось, что никакой драки или нападения не было, просто после долгой разлуки к ней в гости… заглянул любовник.

Буйная пенсионерка

- Этот случай произошел не у нас, а у коллег из Улан-Удэ, - вспоминает офицер. – В отдел зашла обычная с виду бабуля, каких в день с десяток с разными жалобами обращается. Однако эта быстро из божьего одуванчика обернулась дьяволом и давай сотрудников последними словами обзывать.

Усмирить пенсионерку не удалось даже начальнику дежурной части. Тогда было решено составить на женщину административный протокол, но так просто сдаваться она не собиралась.

- Четырех полицейских отпинала, даже девушку не пожалела. Только и требовала привести к ней министра иностранных дел СССР.

Оказалось, что современную власть пожилая сибирячка не признает и продолжает жить в Советском Союзе. Даже паспорт с серпом и молотом имеется. Однако за нападение на сотрудников МВД отвечать буйная драчунья будет перед российским судом.