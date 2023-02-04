11-летний школьник из Саянска едва не погиб, вдохнув колпачок от ручки

Ребенка бортом санавиации доставили в Иркутск. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О необычном случае спасения жизни рассказали иркутские хирурги. В Саянске 11-летний мальчик, возвращаясь домой из школы, разобрал на детали шариковую ручку. Он положил мелкую деталь в рот, но поскользнулся и случайно вдохнул ее. Ребенка сразу же доставили в местную больницу. Оказалось, что колпачок залетел в трахео-бронхиальное дерево, а спустя время ушел глубоко в легкие. Была необходима помощь специалистов из столицы Приангарья.

- С расстройством дыхания школьника срочно отправили в Иркутск, в нашу детскую областную больницу, где есть эндоскопическое оборудование для того, чтобы извлечь любое инородное тело их трахеи или бронхов, - рассказал главный врач Юрий Козлов.

Когда борт санавиации доставил юного пациента, за его спасение взялся хирург-эндоскопист, кандидат медицинских наук Эдуард Сапухин.

Хирург-эндоскопист Эдуард Сапухин. Фото: Юрий Козлов.

- Нам всем повезло, что предмет не застрял в подсвязочном пространстве, а провалился в нижний отдел легкого, - поделился врач. - В колпачке было отверстие шириной 2 миллиметра, это облегчило положение. Часть легкого, находящегося ниже, смогло осуществлять дыхание.

Тот самый колпачок. Фото: Юрий Козлов.

Сейчас жизни школьника ничего не угрожает. Через неделю его выпишут из больницы и он вернется к семье в Саянск.