Спасли от участи супа. В Иркутске вылечили козленка, которого хотели пустить на корм собакам

Козленка назвали Федей. Фото: питомник К-9

- Мы вам тут козленка привезли, он больной какой-то, сварите из него суп, что ли, собакам, - с таким предложением летом прошлого года приехали в питомник посетители. – Хоть какая-то польза от него будет.

Однако пустить на суповой набор козленка не дали ветеринары госпиталя для бездомных животных. Зверек был настолько мил, что специалисты решили дать ему шанс.

- Мы решили, что козленок хочет и должен жить, поэтому взялись за его лечение и полностью восстановить его здоровье, - рассказала тогда Кп-Иркутск фельдшер ветеринарного госпиталя питомника «К-9» Ксения Иванова.

Рогатому тут же прописали целый список нужных лекарств, а также посадили на специальную диету богатую витаминами и микроэлементами. Жажда жизни взяла свое и скоро молодой козлик пошел на поправку. Начал есть с аппетитом, тогда как только после приезда даже не притрагивался к еде. И сначала вовсе отказывался ходить. Но лечение дало свои успехи. Все это уже в прошлом. Кстати, малыша нарекли Федей.

- Конечно, было потрачено много времени на лечение, средств на медикаменты, - говорит администратор питомника «К-9» Илья Богатиков. – Но терпение и упорство, а самое главное любовь сделали свое дело. У Феди все хорошо, он жив - здоров, хотя немного прихрамывает. Живет со своими шумными соседями – гусями.

Сотрудники питомника говорят, что Федя очень любит бодаться, но он замечательный милый козлик.

- Феди можно принести что-то вкусное, - говорят в приюте. - Он не откажется от яблок, моркови или вкусного сена.

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