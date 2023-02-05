Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сегодня возвращены из плена с территории Украины в результате обмена двое жителей Республики Бурятия. Сердечно Вас поздравляю!» - такое сообщение получила накануне от Уполномоченного по правам человека России Ильи Чечельницкого Юлия Жамбалова (уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия).

- Мы ждали этой весточки и вот получили, - радуется омбудсмен Юлия Жамбалова. - Поговорила с супругами, они уже пообщались со своими мужьями. Все хорошо!

Да, мужчин ждет реабилитация. Как отметила Юлия Жамбалова, им окажут необходимую психологическую помощь и все необходимые меры поддержки. И сомнений в этом, конечно, нет. Глава Бурятии одним из первых узнал о возвращении бойцов из плена выразил свою радость от долгожданной новости.

- С возвращением, ребята! Мы с вами! – написал в своем телеграмм-канале Алексей Цыденов.

Двое бойцов из Бурятии вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории Украины в числе 63 российских военнослужащих, которые были возвращены после переговоров при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов.

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