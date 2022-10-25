Городские легенды и немного мистики. 8 ярких граффити украсили Иркутск этой осенью

Граффити с головоломкой кубика Рубика. Фото: Роман Малинович.

Иркутск становится все ярче и красивее. Художники творческого проекта «Голос улиц» продолжают расписывать здания. На днях еще одно граффити появилось на фасаде четырехэтажного дома по адресу 2-ая Железнодорожная, 59. Его автор - художник Рустам Кубик. По его словам, рисунок олицетворяет поиск человеком самого себя в юном возрасте.

- В своем творчестве я развиваю свою Вселенную, свой микромир, который хотелось бы заселить самыми достойными персонажами. Добрыми, хорошими, которые стали бы примерами для людей. Они были бы интересными и понятными каждому, - рассказывает Рустам Кубик.

Персонаж Рустама - маленький мальчик, который "ищет" самого себя. Он преображает себя посредством цветных карандашей и из простых предметов делает нечто большее - игрушку-головоломку, которой является кубик Рубика. Это граффити автор создал за три дня.

Всего с начала осени художники расписали в Иркутске несколько фасадов жилых домов, канализационную насосную станцию, плиты на набережной и троллейбус. Смотрим и любуемся!

«Флора и фауна» - яркий сюжет, динамичный, как жизнь в большом городе. Адрес: ул. Ярославского, 286. Фото: Илья СЕРГЕЕВ.

«Тишь да гладь» - граффити с долей мистики и лирики. Адрес: ул. Маршала Конева, 78. Фото: Роман Малинович.

На граффити «Расцвет» русские узоры переплетаются с пиксельной графикой - как-никак, в цифровую эпоху живем.. Адрес: ул. 5-ой Армии, 38. Фото: Роман Малинович

"Ориентир" - работа философская, ведь у каждого он свой. Адрес: ул. Нижняя Набережная, 16. Фото: Илья Сергеев.

«В пути домой» - история о путешественнице, которая верит, что среди миллионов домов, полей и гор найдет свой дом. Адрес: Бульвар Рябикова, 12б. Фото: Роман Малинович.

На троллейбусе вместе с иркутянами теперь катаются животные и птицы из Красной книги. Фото: Роман Малинович