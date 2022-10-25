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Общество25 октября 2022 11:42

На Байкале будут "ловить" молнии. Рассказываем, зачем

Ученые из Иркутска создали приборы для отслеживания грозы
Виктория КУДАЕВА
Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета создали систему "отлова" молний.

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета создали систему "отлова" молний.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета создали систему "отлова" молний. С помощью специальных приборов - грозопеленгаторов - они смогут круглосуточно отслеживать атмосферу вокруг Байкала и выискивать, где намечается гроза.

А зачем вообще «ловить» грозы? Дело в том, что это природное явление очень опасно для заповедных лесов. Система отслеживает, как перемещаются грозовые тучи, и оценивает, может ли случиться пожар из-за молний. Если лес загорится, специалисты уже будут наготове, чтобы быстро потушить огонь.

Приборы и программное обеспечение создавала команда из семи человек. Все они - сотрудники кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИРНИТУ. Электронщики, программисты, разработчики печатных плат - каждый внес свой вклад.

- Всего таких грозопеленгаторов четыре. Они установлены в нескольких обсерваториях - это село Торы (Тункинская долина), Листвянка, остров Ольхон и Братск, - поясняет доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИРНИТУ Александр Полетаев. - Конечно, приборы разрабатывали не с нуля. В 2015 году мы изготавливали подобные приемники, когда изучали ионосферу. Все эти наработки использовались сейчас.

Система отслеживает, как перемещаются грозовые тучи, и оценивает, может ли случиться пожар из-за молний. Фото: из архива Александра Полетаева

Система отслеживает, как перемещаются грозовые тучи, и оценивает, может ли случиться пожар из-за молний. Фото: из архива Александра Полетаева

Эта система удобнее, чем отслеживание облачности со спутников. Все-таки с высоты тучи кажутся обширнее, да и не каждая из них - грозовая.

По словам Александра Полетаева, приборы могут применяться не только на территории Иркутской области. Система уже прошла тестирование. Теперь ученым предстоит понять, насколько эффективно она работает. В случае успеха «грозоуловители» будут также размещены и на Дальнем Востоке.

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