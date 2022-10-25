На Байкале будут "ловить" молнии. Рассказываем, зачем

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета создали систему "отлова" молний. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета создали систему "отлова" молний. С помощью специальных приборов - грозопеленгаторов - они смогут круглосуточно отслеживать атмосферу вокруг Байкала и выискивать, где намечается гроза.

А зачем вообще «ловить» грозы? Дело в том, что это природное явление очень опасно для заповедных лесов. Система отслеживает, как перемещаются грозовые тучи, и оценивает, может ли случиться пожар из-за молний. Если лес загорится, специалисты уже будут наготове, чтобы быстро потушить огонь.

Приборы и программное обеспечение создавала команда из семи человек. Все они - сотрудники кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИРНИТУ. Электронщики, программисты, разработчики печатных плат - каждый внес свой вклад.

- Всего таких грозопеленгаторов четыре. Они установлены в нескольких обсерваториях - это село Торы (Тункинская долина), Листвянка, остров Ольхон и Братск, - поясняет доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИРНИТУ Александр Полетаев. - Конечно, приборы разрабатывали не с нуля. В 2015 году мы изготавливали подобные приемники, когда изучали ионосферу. Все эти наработки использовались сейчас.

Система отслеживает, как перемещаются грозовые тучи, и оценивает, может ли случиться пожар из-за молний. Фото: из архива Александра Полетаева

Эта система удобнее, чем отслеживание облачности со спутников. Все-таки с высоты тучи кажутся обширнее, да и не каждая из них - грозовая.

По словам Александра Полетаева, приборы могут применяться не только на территории Иркутской области. Система уже прошла тестирование. Теперь ученым предстоит понять, насколько эффективно она работает. В случае успеха «грозоуловители» будут также размещены и на Дальнем Востоке.