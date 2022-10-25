Жители Иркутска стали тратить больше денег на продукты

Жители сел гораздо больше денег тратят на мясо, а не на молоко Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждая семья распределяет свой месячный бюджет на разные нужды: часть на оплату коммуналки, часть на детские сады и школы, еще часть - на питание и покупку новых вещей. Социологи исследуют то, на что именно тратят зарплаты жители Иркутской области, и в какую тенденцию складываются вроде бы сухие цифры. За первую половину 2022 года стало ясно, что сибиряки гораздо меньше стали выделять средств на товары и гораздо больше - на еду.

По данным Иркутскстата, на закупку продуктов теперь приходится выкладывать на 13,9% больше денег из кармана, как и на оплату услуг - показатель повысился 21,3%. При этом от приобретения одежды, сумок и других товаров приходится отказываться, средний показатель упал на 1,4%. Если верить специалистам, на потребительские расходы одного члена семьи уходит почти 19 тысяч рублей. При этом многое зависит от места проживания.

Например, в сельской местности жители тратят больше денег на мясо и хлебную продукцию, при этом неохотно тратятся на "молочку". А вот горожанин от молока отказываться не хочет, более того, добавляет расходы на крупы и разные виды мяса.

- Потребительские расходы заметно различаются в семьях разного состава. В семьях из 4 и более человек на покупку продуктов питания ежемесячно расходуется 4855 рублей на каждого, тогда как одиноко живущий человек тратит на это около 12 тысяч рублей, обеспечивая более качественное и разнообразное питание, и достаточно денег остается на услуги и непродовольственные товары, включая дорогостоящие предметы длительного пользования, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области впервые с августа зафиксировали инфляцию, которая составила меньше процента. Летом в регионе царила дефляция. Цены на продукты не сильно изменились, за исключением сезонного подорожания некоторых товаров.