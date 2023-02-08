Его фотографии продавали в каждом киоске, а он ездил в метро: воспоминания сибиряков об актере Вячеславе Тихонове

8 февраля 2023 года советскому актеру Вячеславу Тихонову исполнилось бы 95 лет. Фото: кадр из телефильма "17 мгновений весны"/ КУДРЯВЦЕВА/ЭГ Лариса

8 февраля 2023 года советскому актеру Вячеславу Тихонову исполнилось бы 95 лет. Для большинства зрителей он навсегда станется загадочным Штирлицем из «17 мгновений весны», для кого-то - серьезным учителем из фильма «Доживем до понедельника», а для жителей Иркутской области артист навсегда запомнится ролью Матвея Морозова из «Дело было в Пенькове». Премьера кинокартины режиссера Станислава Ростоцкого не только подарила Тихонову народное признание, но и стала частью истории Ангарска. Именно в городе, рожденном Победой, впервые историю женатого тракториста, который полюбил другую, показали на большом экране.

«Он выделялся в толпе»

В тот вечер, в январе 1958-го года, в 8-м районе Ангарска толпа выстроилась перед клубом «Строитель», чтобы встретить автобус с гостями из Москвы. В городе проходил фестиваль Киностудии имени Горького. Гвоздем программы стал показ нового фильма Ростоцкого.

«Сцена здесь не была оформлена в виде гостиной, как во Дворце культуры, не было даже солидной трибуны с комплексом микрофонов. Не отделила артистов от публики ослепительная рампа. И от всего этого атмосфера была более дружеской, «температура» встречи более теплой», - писал тогда о мероприятии молодой корреспондент газеты «Знамя коммунизма» Леонид Беспрозванный.

Та самая статья о фестивале Киностудии имени Горького. Фото предоставлено Централизованной библиотечной системой Ангарска.

Вместе с режиссером в Сибирь прибыли и советские звезды: Майя Менглет, Римма Шорохова, Михаил Пуговкин, и впервые сыгравший главную роль 35-летний Вячеслав Тихонов.

– Я был поражен им, - делился когда-то с корреспондентом «КП-Иркутск» своими воспоминаниями Леонид Беспрозванный. К сожалению, в 2012 году известный в Приангарье журналист скончался. - Он выделялся в толпе. Был не такой, как все: тихий, скромный, деликатный, тонкий человек. Пуговкин, например, много шутил, лез ко всем обниматься. А Тихонов сидел в стороне. Я даже не решился подойти к нему тогда, лишь наблюдал издалека.

Молодой Тихонов в объективе ангарского журналиста. Фото предоставлено Централизованной библиотечной системой Ангарска.

После кинопоказа артисты рассказали, как они нашли свое призвание под прицелами камер. Писатель и сценарист Аркадий Первенцев, отвечая на вопросы сибиряков, поделился, что в планах – создание фильма о Сибири и возможно, в том числе и об Ангарске. В заключение встречи Станислав Ростоцкий назвал город нефтехимиков «искусством». Через два дня приемов гости уехали из-за плотного графика.

Кумир миллионов

С того момента, как советский зритель познакомился с историей Пенькова, Тихонов стал кумиром миллионов женщин, а его черно-белые фотографии продавали в каждом киоске. Трудно было представить, что несмотря на свою успешность и стать, он всегда отличался скромностью.

Матвей Морозов сразу же очаровал всех девушек Советского Союза. Фото: кадр из фильма "Дело было в Пенькове".

- Спустя какое-то время после встречи в Ангарске я встретил Тихонова в Москве, в вагоне метро, - рассказывал Леонид Владимирович Беспрозванный. – Он уже был очень популярен и узнаваем, но, как и многие советские люди, продолжал ездить в метро. Вот таким простым человеком он был.

Народный артист СССР скончался 4 декабря на 82-м году жизни. Плохое самочувствие мучало его в течение двух лет, из-за чего он отказывался даже от небольших ролей в кино и на телевидении, редко давал интервью, практически не покидал свой загородный дом.

«КП»-Иркутск» выражает большую признательность за участие в подготовке материала директору Централизованной библиотечной системы Ангарска Ольге Тоболь и библиотекарям, а также директору ангарского Музея Победы Ларисе Давыдовой.

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