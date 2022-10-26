Синоптики рассказали, когда в Иркутске наступит зима. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда в Иркутске наступит зима 2022? Этот вопрос интересует буквально всех, ведь на осень в нашем сибирском климате отведено всего ничего - около месяца, с конца сентября до конца октября. Так что похолодание буквально "на подходе". В Гидрометцентре рассказали, чего ждать.

Когда в Иркутске наступит зима 2022

- Радуемся последним хорошим денькам этой осени, - говорит начальник отдела агропрогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. - Еще в четверг и пятницу, 27 и 28 октября, в городе будет довольно тепло, до +11. Ночами, конечно, уже достаточно холодно: -3...-8, а временами, при прояснении, до -15.

Зима 2022 в Иркутске, можно так сказать, наступит в этот раз к концу октября. Так, в эти выходные днем в городе ждут ненастье со снегом. Дневные температуры будут держаться "на грани": 0...+5, а ночные примерно на том же уровне, что и раньше, то есть до -8. После, в ближайшей перспективе, потеплений уже, конечно, не ожидается. И через несколько дней после того, как среднесуточные температуры устойчиво "уйдут в минус", метеорологи официально зафиксируют факт - зима в Иркутске наступила.