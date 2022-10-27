Учительница из Бурятии спасла влюбленных лебедей, обреченных на гибель

Дикие птицы останутся под присмотром людей минимум до мая. Фото: из архива героини публикации

«Аяна Батоевна, помогите! На нашем озере Маракта два лебедя, сильно истощены. Помогите!».

К 25-летней учительнице из села Усть-Эгита, что в Бурятии, одна из жительниц обратилась совсем не случайно. Аяна Бардуева – химик и биолог. Значит, знает, что делать, и где искать помощи.

- Я первым делом позвонила в МЧС, - продолжает Аяна Бардуева. – Лебеди не переносят морозы, максимум могут выдержать температуру до -15 градусов. А у нас по ночам уже доходит до -10 и ниже! Даже озеро уже коркой покрылось. Это еще не лед, конечно, но все-таки. Для этих красавцев, которые к таким условиям не привыкли, опасно.

Как два лебедя оказались там? Птицы перелетные. Вероятно, отправились на юг, зимовать, но что-то случилось. Одна из птиц повредила крыло, а вторая осталась рядом. Не зря же говорят про лебединую любовь. Без второй половинки жизнь для лебедя – не жизнь…

- Так обе птицы оказались в ловушке озера, - говорит Аяна Бардуева.

Вызволять из беды белоснежных красавцев вызвались помочь и ученики педагога. Два девятиклассника вместе с ней отправились к озеру.

Вызволять из беды белоснежных красавцев вызвались помочь и два девятиклассника. Фото: из архива героини публикации

- Лед еще очень тонкий, по нему не дойти, поэтому инспекторы ГИМС подобрались к птицам на лодках и отогнали их к берегу, - рассказывает Аяна Бардуева. – Там их ждали мы. Поймали. А потом повезли к ветеринару.

Всего на спасательную операцию ушло около двух часов.

- Доктор после осмотра сказал, что у обоих лебедей повреждены крылья, - говорит учитель. - Но у одного сильнее. Требуется лечение. Мы нашли семью, которая занимается птицеводством, у них своя страусинная ферма. Они и приютили нашу пару. Ведь им сейчас требуется особое внимание, уход.

Дикие птицы останутся под присмотром фермеров минимум до мая.

Аяна Бардуева – учитель биологии химии. Вместе с учениками она спасла лебедей от гибели. Фото: из архива героини публикации

- Многие дети захотели взять над лебедями шефство, - говорит Аяна Бардуева. – Будем навещать. Баловать угощениями.

А после того, как лебеди перезимуют и окрепнут, возможно, их выпустят на волю.