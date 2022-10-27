«Не могу остаться в стороне»: Школьный повар из Бурятии на каникулах поедет в зону спецоперации – кормить бойцов позами

Наталья Кельчина признается, что помощь другим – это неотъемлемая часть ее жизни. Фото: из личного архива героини публикации

Наталья Кельчина – заведующая столовой в одной из школ Улан-Удэ. В учебном учреждении, она – человек, известный, узнаваемый. Еще бы! Ведь именно к ней, сломя голову, на переменках спешат ученики – на вкуснейшую кашу, суп, булочки, сдобы. Но уже совсем скоро кормить завтраками и обедами она будет бойцов. Наталья Кельчина решила отправиться волонтером в Джанкой – город на севере Крыма. Будет готовить угощения для участников специальной военной операции.

- Не могу оставаться в стороне, - поясняет Наталья. – С самого начала спецоперации я знала, что поеду туда, чтобы поддержать наших мужчин. У меня много знакомых отправились в зону спецоперации. Есть и близкие родственники. И я считаю, что в такой ситуации каждый должен помогать друг другу тем, чем может.

Раньше Наталья уже занималась волонтерской работой. В пандемию, например, разносила пожилым продукты и лекарства. А с 2019 года носит звание почетного донора России.

- Помощь другим – это неотъемлемая часть моей жизни, - признается Наталья Кельчина. – Вот почему друзья, коллеги и знакомые совсем не удивились моему решению.

Вылетает волонтерить женщина уже 29 октября. В Джанкое она присоединится к другим добровольцам из Бурятии. Проведет там, правда, пока всего неделю. Подгадала командировку под школьные каникулы. Они начнутся как раз на следующей неделе. Поедет не с пустыми руками – с посылками от близких бойцов и письмами от детей.

- Что именно будем готовить для мужчин, пока не знаю, - признается Наталья. – Руководитель распорядится! Наверняка, какие-то горячие сытные супы, а я и наши традиционные позы обязательно налеплю.

Дома Наталью будут ждать супруг и дети.

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