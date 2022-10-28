Грипп в Иркутскую область придет в конце ноября

От гриппа лучше привиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каких только слухов не ходит, мол, грипп «создаст коалицию» с коронавирусом и породит заразу, какую мы еще не видели. Подобные предсказания ходили и в 2020 году, когда только началась пандемия, и в прошлом году, и сейчас снова заговорили. Осень, сезон простуд, впереди зима – объяснимо. Якобы грипп будет нынче свирепствовать пуще прежнего.

Ситуация тревоги не вызывает

- Если посмотреть на прошлый сезон, то ОРВИ и грипп протекали без особенностей, - говорит заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.

Однако это не значит, что грипп канул в лету. Отнюдь. В прошлом году первые четыре случая были официально зарегистрированы в первую неделю ноября. Сейчас в России зафиксировано 7 случаев гриппа. А в Иркутской области его ждут ближе к концу последнего месяца осени.

- Будут превалировать те же штаммы, что и в прошлом году - две разновидности вирусов гриппа А и одна гриппа B, - продолжает Ирина Чумаченко.

Пока же болеют в основном коронавирусом и ОРВИ. В соседней Бурятии, например, эпидпорог по ОРВИ превышен и значительно. В Приангарье ситуация на данный момент не вызывает тревоги. Рост обращений в поликлиники с жалобами на насморк, кашель или температуру был в сентябре, когда дети снова пошли в школы и детские сады. Сейчас очереди к кабинетам врачей намного меньше. Эпидемиологи говорят: в 50% случаев циркулирует риновирус, в 18% - парагрипп, в 17% - аденовирусы.

Конечно, главным защитником от инфекции остается вакцинация. Она продолжается. Сделать прививку от гриппа желательно как можно скорее, на выработку иммунитета требуется примерно две недели. А господствует грипп обычно до конца апреля.

За бесплатной защитой – в поликлинику

- Вакцинация не дает 100 % защиты от заражения, но гарантирует течение болезни в более легкой форме, - заключает Ирина Чумаченко. – По нашим данным, в прошлом году всего пять человек из тех, кто привился, заболели.

Предполагается вакцинировать 60% населения. Первые на очереди – категории из групп риска. Это школьники и студенты, медработники, сотрудники сферы услуг, люди старше 60, беременные, люди с хроническими заболеваниями. Всего в регион поступило более миллиона доз вакцины двух видов. Это «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Показаны, как взрослым, так и детям. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

На сегодняшний день вакцинацию прошли более полумиллиона жителей Иркутской области или 21,5% от общего населения. Кстати, получить защиту от гриппа и COVID-19 можно одномоментно.

- В больницах все спокойно, наплыва заболевших ни в стационарах, ни в поликлиниках нет, - комментирует главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. - Но подъем заболеваемости все равно будет и в основном среди детей. Ведь об элементарной защите – масках и перчатках – все давно забыли. Пик мы ждем в конце ноября – начале декабря. Что касается коронавируса, то зараженных значительно меньше, переносится легче. Сегодня в нашей больнице в основном находятся люди с тяжелыми основными заболеваниями. Большинство же к врачам вообще не обращаются. Тем не менее, прививаться от ковида однозначно стоит – тем более в регион поступила новая назальная вакцина. Она более эффективная.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- От 2 до 4 раз в году каждый взрослый в среднем болеет ОРВИ, а ребенок от 6 до 12 раз.

- Если человек живет в среднем 70 лет, то два года он проводит, болея ОРВИ.

- До 90% от общего числа инфекционных заболеваний приходилось на ОРВИ до появления в России COVID-19 .

- 47,3% населения или 69 млн человек сделали в прошлом сезоне прививки от гриппа в России. Показатель заболеваемости составил 86,7 случаев на 10 тысяч. Для сравнения: в 1996 году вакцинировались всего 4,9 млн человек, показатель был равен 5 173 на 10 000, что в 60 (!) раз больше.

(*Данные привела Ирина Чумаченко.)