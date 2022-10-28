Вор-отшельник из Забайкалья два месяца прятался в лесу от полицейских

Мужчина обустроил себе пристанище в заброшенных постройках в окрестностях села. Фото: пресс-служба Управления МВД по Забайкальскому краю

Два месяца жителю Забайкалья удавалось водить полицейский за нос. Ночью он забирался в дома местных жителей и выносил оттуда деньги, продукты, одежду и даже оружие, а днем прятался в глухом лесу от наказания. Необычная история поимки вора-отшельника началась с того, что в полицию обратился 87-летний житель Сретенского района. Он сообщил, что из дома пропали 13 тысяч рублей. Полицейские по отпечаткам пальцев быстро выяснили, кто вор, однако задержать преступника по горячим следам оперативникам не удалось. Спустя время пожилой мужчина вновь сообщил в полицию о проникновении в его дом. Об этом сообщает МВД по Забайкальскому краю.

Злоумышленник решил, что если однажды уже удалось безнаказанно вынести сбережения, то получится и снова. Мужчина вернулся в дом к своей жертве. На этот раз он украл 14 тысяч рублей и прихватил с собой продукты из холодильника. Но самым главным трофеем стало гладкоствольное двуствольное ружье. После этого вор заглянул к соседям, чтобы вынести из их дома валенки и зимний костюм (все-таки уже довольно прохладно!). «Залечь на дно» решил в тайге и даже обустроил для себя пристанище в заброшенных постройках в окрестностях села. Еду готовил на огне. Планировал, что останется там надолго. И так и бы жил отшельником, совершая набеги, если бы его не нашли.

- Сотрудники полиции предположили, что все кражи могут быть совершены одним и тем же человеком и, судя по похищенным вещам, злоумышленник может скрываться в лесу. Оперативники, кинологи и бойцы спецподразделения УМВД прочесали лес вблизи села и обнаружили подозреваемого, - рассказали в Управлении МВД России по Забайкальскому краю.

То, что мужчина является именно вором, а не лесником или просто любителем погулять по тайге, сомнений у правоохранителей не вызвало. Тем более, что при себе у него было около 7 тысяч рублей и то самое украденное ружье. Преступника взяли под стражу. Он уже признался в содеянном. Суд должен решить его участь, "вору-отшельнику" грозит до шести лет лишения свободы.