МВД: В Иркутском районе сосед смертельно ранил из ружья соседа. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два выстрела услышала ночью 28 октября рядом со своим домом жительница поселка Большое Голоустное Татьяна Арефьева. Она осторожно выглянула в окно - на улице стояла машина брата, а у забора соседского дома в крови лежал он сам. Как он здесь оказался, живет-то в другом конце поселка, мелькнула мысль.

Стрельба в Большом Голоустном 28 октября: что произошло, подробности

- Я позвала на помощь второго брата, - рассказывает КП-Иркутск Татьяна. – Он недалеко живет. Вместе с ним мы подошли к Андрею. У него оказалась нога прострелена, две пули насквозь прошли и задели кость. Крови он много потерял. Как могли, перевязали, жгут наложили. В это время из ограды вышел сосед, спрашивает – что, мол, случилось. Будто и не знает! Сказал только, что он не стрелял. А кто тогда? Он покачал головой и ушел к себе равнодушно!

На этот счет есть мнение следствия.

- По версии следствия, в ходе возникшего конфликта 45-летний мужчина, находясь на улице, произвел несколько выстрелов из карабина «Вепрь» в сторону соседа и ранил его, - сообщают в СУ СК по Иркутской области.

С соседом сама Татьяна практически не общалась. Знает тоже, что и все – работал водителем и, скорее всего, охотник, раз ружье есть.

Беда любой дальней деревни – случись что, с медициной сложно. Татьяна вызвала полицию и скорую, а сама вместе с родными загрузила истекающего кровью брата в местное такси и отправилась искать помощи.

Фельдшер не открыла. Мало ли почему, может, куда уехала. По трассе до Иркутска – полтора часа. Решили ехать навстречу медикам. Больше половины пути проехали, прежде чем встретили врачей. Увы, но спасти 29-летнего Андрея не удалось.

- Спустя несколько часов 29-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался в больнице, - сообщают в СК.

Андрею Матвееву было 29 лет. Фото: предоставлено семьей погибшего.

Родные говорят - он умер в больнице от большой потери крови. Без отца будут расти трое детей - 6-летняя дочка, 11-летний сын и 16-летняя падчерица, которую он воспитывал с детства. Андрея Матвеева похоронят 3 ноября.

Что касается соседа, то на его задержание выехал сводный отряд спецподразделений - СОБР Росгвардии, спецназ «Гром». Прибыли руководители Главка и городского МВД, опергруппа.

- К моменту приезда правоохранителей сосед находился дома, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Оцепили жилище, оценили сложившуюся обстановку и провели задержание 45-летнего местного жителя.

Он был пьян и сопротивления не оказывал. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Задача следствия – ответить на вопрос, что все-таки произошло в Большом Голоустном, почему началась стрельба 28 октября, как разыгралась трагедия и был ли кто-то еще рядом с погибшим. Следователями СК проведен допрос подозреваемого и проверка показаний на месте преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.