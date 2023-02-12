Эксперт рассказал, что происходит с ценами на квартиры в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост цен на недвижимость в стране замедлился - об этом говорят аналитики. А как в Приангарье? Ведь последнее время мы только и наблюдали, как квартиры дорожают. Так, по данным Иркутскстата, стоимость квадрата в новостройках за последние два года выросла с 75,7 до 108,6 тысячи рублей, а на вторичке - с 62,9 до 86,9 тысячи рублей. Станет ли жилье доступнее?

- Пока падения цен не отмечаем. Однако на первичном рынке, действительно, рост сейчас начал немного замедляться, - рассказал "КП"-Иркутск директор одного из риелторских агентств Константин Козлов. - Из-за того, что стоимость квадрата в новостройках стала доходить иногда до 150 тысяч рублей, покупатели переориентировались в сторону более доступной "вторички". Например, многие продают свои однушки или двушки, добавляют денег и переселяются в более просторные квартиры. Однако если "первичка" продолжит дешеветь, то интерес к ней вернется, и тогда начнет дешеветь и "вторичка".

То, что цены на новостройки замирают, а спрос падает, отмечают и аналитики федерального портала "Мир квартир". В Иркутске за январь стоимость просторной двухкомнатной квартиры подросла на 1% (раньше темпы были ощутимо больше) и составляет в среднем 6,4 миллиона рублей. А такая же по площади квартира на вторичке за первый месяц 2023-го прибавила в цене лишь 0,1% и теперь в среднем стоит 5,8 миллиона. Да, недешево, но спрос есть.

- Пока рынок недвижимости в Иркутске ведет себя стабильно, - отметил Константин Козлов. - Покупатели чаще выбирают квартиры в Октябрьском округе, Правобережном, в центре Свердловского. Развивается и Ленинский округ, строятся дома, инфраструктура, а по цене жилье доступнее, чем в центре города. Также более экономные варианты, как и в предыдущие годы, можно найти в Березовом в Маркова.

КОНКРЕТНО

Средние цены на жилье в Иркутской области*

Первичка - 108,6 тысячи рублей за квадрат. Рост по сравнению с предыдущим кварталом - 5,1%.

Вторичка - 86,9 тысячи рублей за квадрат. Рост за квартал - 0,3%.

КСТАТИ

…и в Сибири*

А если сравнить цены в нашем регионе и в соседних, то оказывается, что по средним ценам на новостройки за четвертый квартал 2022-го Иркутскую область обошла только Республика Алтай, где квадрат обойдется в 112 тысяч. В Новосибирской области - 106 тысяч, в Красноярском крае - 98,6 тысячи. Самая низкая цена в Хакасии - 86 тысяч за квадрат.

*По данным Иркутскстата за четвертый квартал 2022 года.

Цены на жилье в Приангарье за 4 квартал 2022 года (в рублях за квадрат и в процентах к 3 кварталу 2022-го). Фото: Иркутскстат

Цены на жилье в Приангарье за 4 квартал 2022 года (в рублях за квадрат и в процентах к 3 кварталу 2022-го). Фото: Иркутскстат

Цены на жилье в Приангарье за 4 квартал 2022 года (в рублях за квадрат и в процентах к 3 кварталу 2022-го). Фото: Иркутскстат

Цены на жилье в Приангарье за 4 квартал 2022 года (в рублях за квадрат и в процентах к 3 кварталу 2022-го). Фото: Иркутскстат