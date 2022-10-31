Кто такая крашиха и умеете ли вы флексить: Учительница из Бурятии составила разговорник из школьных словечек

Елена Вострикова составила детский "разговорник". Фото: архив героини публикации.

Токсики, краши, читеры… Вы знаете кто это? Ну, если вы из тех родителей, кто тайком читает переписку ребенка «Вконтакте» (а психологи советуют это делать в целых безопасности!), возможно. А вот остальные вряд ли. А стоит знать! Так понимать детей будете лучше. Учительница биологии из маленького, в 5 тысяч населения, городка Бабушкин на Байкале Елена Вострикова вместе с педагогами со всей страны решила составить словарик «школьного языка». И сделала!

Чуваки, позырьте!

- «Елена Сергеевна, а вы вообще–то лол! Крашиха», - выдал мне как–то, хитро глядя в глаза, мальчишка–шестиклассник на переменке, - рассказывает Елена Вострикова. – Озадачилась. За тридцать лет педагогической практики от учеников слышать приходилось всякое, но обычно смысл все равно понятен. А тут… Что он вообще сказал-то? Похвалил или?!

В недоумении отошла в сторонку – и в телефон. Не с первой попытки, но ответ в интернете нашелся. Мальчишка-то, оказывается, сделал комплимент! Оценил чувство юмора преподавательницы, а заодно признался, что она ему очень нравится. Учитель возгордилась – урок прошел не зря. А потом…

- Таких слов и словечек, совершенно непонятных «без перевода», стало только больше, - говорит она. – Дети то собирались «флексить», то были «на чиле». Мы, учителя, от таких «неудобных» фразочек все время находились в замешательстве.

Не знаешь ведь, как реагировать! А потом и родители в школьных чатах начали жаловаться, мол, не понимают детей. Спрашивали, может, что плохое замышляют?

Так и пришла идея составить разговорник. А почему нет? Подростковый сленг - это, на самом деле, кайфово, клево и вообще ништяк! Что-то собрала сама. Я, когда не понимаю о чем речь, прошу «с переводом на русский». Потом кинула клич в соцсетях среди классных руководителей страны, они поделились информацией.

Биолог?! Словарь?! Филологи в этом месте хмыкнут.

- Ну, хорошо, не словарь, а практический разговорник, - отвечает Елена Вострикова. – Подход чисто практический! Педагогам сегодня в класс идти, родителям прямо сейчас с детьми разговаривать. Естественно, я за грамотную речь, и думаю, большинство учителей общаются с учениками без сленга. Но знать его необходимо – просто для понимания.

Раньше все было лол, а сейчас уже все на чиле

Страницы детского разговорника уже отправлены коллегам и родителям ребят, которые заинтересовались. Как? Разумеется через чаты, профессиональные группы педагогов в соцсетях, родительские. Елена Вострикова, как и ученики, тоже современная, а точнее - «в тренде».

- Словарик издан и в виде небольшого буклета, совсем маленьким тиражом, - говорит педагог. - Но откровенно смысла в печатной версии мало - сленг меняется буквально каждый день. Поэтому разговорник постоянно обновляется. Раньше было: лол-смешно, кек-прикольно, хаю-хай - привет, сейчас так не говорят. Нынче в ходу краш-человек, который нравится, рофл-шутка, чилить-отдыхать. Я раньше думала, что сленг зависит и от местности. Скажем, на Урале у школьников – один язык, в Москве – другой, столичный, в Сибири – третий. Нет. Когда учителя со всей страны стали слать свои примеры, поняла – идентичный. А меняется разговорная среда у подростков в зависимости от того, какие фильмы и мультфильмы они смотрят. Они берут слова и выражения своих героев. Фильмы меняются, меняется язык.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Людмила ГОРБУНОВА, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и языкознания ИГУ:

Слово «самолет» - тоже из сленга

- А знаете ли вы, что самолет – это слово из сленга? Да-да, когда-то так называли свои летательные аппараты только сами летчики. Это потом литературное «аэроплан» исчезло, проиграло битву за популярность. Так что сленг или жаргон – это совершенно нормальная разновидность языка. И многие слова пришли именно оттуда, а те взрослые люди, которые ратуют за чистоту языка, об этом часто даже не подозревают. Что касается молодежного жаргона, то он обновляется гораздо чаще, чем обычный наш язык. Просто потому что подросткам свойственно взрослеть и переходить на литературный. Скажем, те слова, которые использовали юноши и девушки в 80-е, 90-е и даже начале двухтысячных, уже неизвестны их ровесникам сегодня. Если спросить, то и «перевести» не смогут.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Оксана САВЧУК, психолог:

«Свой язык у подростков – шаг к взрослению»

- Зачем нужен этот язык подросткам? Ребенок, вырастая рядом с родителями, учится их правилам жизни. И первый «звоночек» взросления – это и есть появление собственного языка. То есть, как будто к официальному набору каналов на ТВ прибавляется еще один, на котором разговаривают по-другому. Что демонстрируют школьники в 13-15 лет? «Я могу быть тебе непонятным, тебе не верить. Но и ты меня тоже не поймешь». Это шаг к тому, чтобы выстроить отдельный, свой мир. Взрослым разговаривать на этом сленге нельзя, даже если есть соблазн «выучить и использовать». Дети этот вариант не примут, а ровесники такого просто не поймут. Зачем? Учителя и родители – это про стабильность. Другое дело, чтобы понять школьников – тут такой словарь, конечно, можно использовать.

КСТАТИ

Словарь школьников от Елены Востриковой

на изи/изи катка (easy — легко) — легко

забанить (ban — запрет) — заблокировать

краш/крашиха (crush — сокрушать) — человек, который нравится

донатить (donate — жертвовать) — делать пожертвование

флексить (flex — гибкий) — танцевать, шевелиться

рофлить (ROFL, rolling on floor laughing — валяться по полу от смеха) — шутить, веселиться

чилить/на чиле (chill — холод) — расслабляться, отдыхать

кринжово (to cringe — поеживаться) — стыдно, противно

крипово (creep — мурашки) — страшно

хейтер (hate — ненавидеть) — недоброжелатель

чекать (to check) — проверять

лагает (lag — задержка) — зависает

лайтовый (light) — лёгкий

хайпануть (hype — шумиха) — прославиться

вайб (vibe — вибрация) — настроение, атмосфера

ливнуть (to leave — оставить) — уйти

фиксить (to fix) — чинить, исправлять

рил (real) — реально, правда

муд (mood) — настроение

скамить (to scam) — мошенничать

пранк (prank — проказа) — злой розыгрыш

пруф (proof) — доказательство

читер (to cheat — обманывать) — играющий не по правилам

токсик (toxic — токсичный, слово 2018 года по выбору Оксфордского словаря) — человек, который своими действиями, словами и мимикой способен вывести собеседника из равновесия

ауф (от слова «кайф») — классно

залететь в тренды (пришло из TikTok) — попасть в топ, стать популярным

бомбит — раздражает

душнила/«душный» человек — зануда

зашло — понравилось

НА ЗАМЕТКУ

Топ-5 словечек продвинутой молодежи…

…60-х

Хилять — прогуливаться

Бродвей — центральная улица

Котлы — часы

Мани — деньги

Шнурки в стакане — родители дома

…70-х

Хаер (hair) — длинные волосы

Фейс (face) — лицо, внешний вид

Прикид — одежда

Стрематься — пугаться

Герла (girl) — девушка

…80-х

Обломаться — остаться ни с чем

Сейшн — концерт

Утюг — фарцовщик, скупающий у иностранцев валюту и вещи

Мочалка — девушка

Вписать — пустить к себе переночевать

…90-х

Лаве, бабки – деньги

Базарить — говорить о чем-либо

Клюшка — молодая девушка

Забить стрелку – запланировать встречу для выяснения отношений

Лох — слишком доверчивый человек.

…2000-х

Шарить - разбираться в какой-то теме

Чел - человек

Чикса - красивая девушка

Палево - когда застукали за чем-то плохим

Головняк, трабл - проблема

2010-х

Дикий — странный

ОМГ — удивление, испуг (от англ. аббревиатуры OMG — Oh my God — О боже мой!)

Параллельно — без разницы, всё равно, неважно

Юзать (to use) — пользоваться чем-либо

Няшно — мило, хорошо, приятно, красиво