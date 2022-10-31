Большой праздничный концерт ждет Иркутск в День народного единства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздничный концерт «Мы вместе», посвященный Дню народного единства, состоится 4 ноября 2022 в Иркутске в 13.00 на площади возле стадиона «Труд». В концерте примут участие творческие профессиональные и любительские коллективы, вокалисты, танцоры, представители национально-культурных объединений Приангарья. Всего около 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

4 ноября 2022 в Иркутске: День народного единства

4 ноября стал официально праздником в современной России не так давно - в 2005 году, 17 лет назад. Хотя до этого его отмечали почти 400 лет, с тех пор как в 1649 году указом царя Алексея Михайловича церковный праздник Казанской иконы Божией Матери приобрел статус государственного. Именно с этой иконой народное ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в 1612 году изгнало из Москвы поляков. Польское войско в надежде возвести на престо католического королевича Владислава в Россию позвала "семибоярщина" во главе с князем Мстиславским. Страну к тому времени раздирали смуты - тридцать лет, после смерти Ивана Грозного и до начала правления Романовых, не было законного царя, один самозванец сменялся другим. Ополчение, выгоняя чужеземцев, проявило настоящий героизм, почему и был учрежден праздник, отмененный в 1917 году большевиками. Это день воинской славы России. Теперь традиции восстановлены. День народного единства - выходной.

4 ноября 2022 в Иркутске: мероприятия

4 ноября 2022 года в Иркутске запланировано одно, самое значимое, мероприятие - большой концерт, в котором примут участие представители разных национально-культурных центров, творческие ансамбли.

- В Иркутской области в согласии живут люди разных национальностей и вероисповедания, которые совместно заботятся о процветании родной земли, - отметила, рассказывая о праздновании Дня народного единства 4 ноября 2022 года в Иркутске и регионе министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. - Уникальное культурное наследие Прибайкалья, богатство традиций мы постарались отразить и в репертуаре праздничного концерта.

Причем увидеть концерт, который состоится 4 ноября 2022 года в Иркутске у Дворца спорта "Труд", можно будет не только горожанам. Телекомпания "Аист" обеспечит телевизионную трансляцию на всю Иркутскую область, и не только. На всю страну. Кроме того, запись выложат на сайте Иркутского областного дома народного творчества.

А главные мероприятия в честь Дня народного единства 4 ноября в стране по традиции проходят в столице, на Красной площади. Здесь поставлен знаменитый монумент "гражданину Минину и князю Пожарскому". Кстати, уменьшенная копия этого памятника находится в Нижнем Новгороде.

А в Братске, кстати, в этот день пройдет автомобильный крестный ход, по всем районам города по очереди. Православные участники крестного хода смогут побывать во всех городских храмах.

объединяющий все районы города. Верующие в День народного единства смогут посетить один за другим все городские храмы, где пройдут молебны о сохранении единства нашей страны и помощи участникам спецоперации.

4 ноября 2022 в Иркутске: концерт

Что увидят и услышат зрители в 13.00 местного времени у Дворца спорта "Труд"? Будет, по традиции, много всего. Откроет концерт сводный хор исполнителей. А потом зазвучит народная музыка, патриотические песни. Яркие танцевальные номера представят учащиеся Иркутского областного колледжа культуры. На сцену выйдут ансамбль Восточно-Сибирского института МВД, камерный хор Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный коллектив народного творчества РФ «Худайн гол» из поселка Усть-Ордынский народные коллективы Иркутского областного Дома народного творчества «Зарев цвет» и «Оберег», вокальные студии Иркутска «ШигиДА» и «Sana», детский ансамбль «Галчата».

Приходите послушать и посмотреть! Артисты, которые представят свои концертные номера в День народного единства 4 ноября 2022 года подготовили интересную программу.