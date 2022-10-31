Поезд Деда Мороза из Великого Устюга едет по Иркутской области и Бурятии.

До Нового года еще достаточно времени. А поезд Деда Мороза 2022 уже в Иркутской области. Он заехал в Тайшет и Братск, будет колесить по БАМУ и потом вернется ближе к областному центру. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД. А мы публикуем полное расписание поезда Деда Мороза 2022 в Иркутской области и Бурятии - чтобы знать, когда ждать.

Поезд Деда Мороза 2022 в Иркутской области

-Первыми главного зимнего волшебника 29 октября встречали жители Тайшета, - рассказывают в ВСЖД. - Здесь состоялась большая праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которую посетили более 12 тысяч человек.

- Поезд Деда Мороза 2022 - это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда, - сказано на сайте информационного проекта о поезде Деда Мороза.

В Братске главный новогодний волшебник задержался на шесть часов! Уж столько было посетителей. Часовое представление ждало жителей Усть-Кута и Железногорска-Илимского. Но если вы думаете, что в Иркутске поезд деда Мороза 2022 надо ждать на днях, то ошибаетесь. Волшебник "рванул" по северам - по БАМУ.

Расписание поезда Деда Мороза 2022 в Иркутской области и Бурятии

С праздничной программой поезд главного волшебника страны ждут 1 ноября в Северобайкальске, 2 ноября в Таксимо и 3 ноября в Новой Чаре. Совершив путешествие по Дальнему Востоку и Забайкальскому краю, поезд Деда Мороза вновь вернется в наши края. Аккурат к своему Дню рождения! Да, у Деда Мороза тоже есть такая дата, она официально отмечается. И это 18 ноября, в этот день поезд будет в Зиме. Символично!

Расписание поезда Деда Мороза 2022 в Иркутской области и Бурятии выглядит так: 15 ноября - Улан-Удэ и Мысовая, 16 ноября - Слюдянка и Иркутск, 18 ноября – Черемхово, Зима и Нижнеудинск.

Тем, у кого будут "дедморозовские" билеты, предстоит встреча с волшебником в поезде, чаепитие и, само собой, подарки. А как без этого? Праздник есть праздник. Не зря же поезд Деда Мороза 2022 приехал в Иркутскую область.