Пенсионер из Ангарска бесследно пропал после ДТП. Родственники боятся, что он попал в рабство

Фото предоставлено Натальей Ефимовой.

Вячеслава Писарева разыскивают около полутора лет. 63-летний мужчина пропал без вести при загадочных обстоятельствах 24 июня 2021 года. В этот день его видели в последний раз. Далее следы обрываются. Странно то, что за пару дней до своего исчезновения пенсионер, в прошлом автослесарь, попал в ДТП. На оживленной дороге недалеко от садоводства «Утес», куда ангарчанин на время перебрался после ссоры с женой, его на пешеходном переходе сбила красная иномарка. Момент аварии попал на кадры видеорегистраторов проезжавших мимо машин, но от госпитализации пострадавший отказался. Все это время помимо полицейских и добровольцев поиски родственника продолжала его племянница. Наталья Ефимова верит, что ее дядя жив и может не помнить ни своего имени, ни своей семьи.

ИСЧЕЗ ПОСЛЕ ДТП

О том, что Вячеслав несколько дней не выходит на связь Наталья узнала от его жены, с которой он в официальном браке не состоял. Та попросила ее обратиться в полицию. Вскоре развернулись активные поиски.

- Вместе с волонтерами мы прочесывали все близлежащие деревни и садоводства, но безуспешно, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» женщина. – Лишь в пункте приема металла мужики, посмотрев на ориентировку узнали его и сказали, мол, заходил на днях. Куда пошел, не знаем.

От оперативников ангарчанка узнала, что незадолго до ее обращения родственник фигурировал в материалах о ДТП как потерпевший. Как итог: закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны и ушибы. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики наложили необходимые повязки, но ехать в больницу пешеход отказался и написал расписку с содержанием: «Претензий не имею». Бумажка с подписью Вячеслава, которую показали Наталье, была в пятнах крови.

«ПОТЕРЯЛ ПАМЯТЬ И НАХОДИТСЯ В РАБСТВЕ»

Версий о причинах пропажи мужчины родственники строили десятки. Уверена семья только в одном: уехать сам без предупреждения Вячеслав не мог.

- Мы даже обращались к экстрасенсу из Бурятии, - вспоминает Наталья Ефимова. – Гадалка сказала, что видит его живым, но без памяти. То есть прошлого своего он не помнит. Находится где-то под Красноярском и работает, будто в неволе. Но как искать его в другом регионе, даже не представляю!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тем временем полицейские продолжают поиски Вячеслава Писарева.

- Оперативники принимают все меры для установления местонахождения разыскиваемого, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ЕСЛИ ВЫ ВИДЕЛИ ВЯЧЕСЛАВА ПИСАРЕВА

Приметы: рост 165-168 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Особые приметы: носит очки, нет переднего зуба, на предплечье татуировка в виде креста, на правой руке отсутствует фаланга среднего пальца.