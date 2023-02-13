Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 февраля 2023 порадует горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 13 февраля окажется вполне комфортной. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре. В понедельник в городе небольшая облачность, осадков не ожидается. В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. А днем потеплеет до -4…-6. Так тепло не начавшейся рабочей неделе будет еще раз. Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 февраля 2023 поразит сибиряков своим теплом. Однако и хлопот может доставить не мало – четыре дня из семи в городе будет идти снег. Ожидается и такое же количество ночей с осадками. Смотрим, прогноз

Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 февраля 2023: прогноз

Каким будет понедельник, уже известно. А чего ждать от второго дня рабочей недели? Гидрометцентр России сообщает, что в ночь на 14 февраля в Иркутске похолодает до -19 и пойдет снег. Вероятность осадков 75%, но, к счастью, их будет немного. Пробрасывать снег станет и временами днем во вторник. Но температура будет вполне удачной для прогулок на свежем воздухе. Метеорологи прогнозируют всего -9 градусов и практически штиль – скорость западного ветра составит 1 м/с.

Снег закончит идти только в четверг. Так что ночи на среду и четверг, и днем 15-16 февраля также в прогнозе небольшой кратковременный снег и облачно. Днем 15 числа ожидается -8, а 16-го похолодает до -10.

Ночь на пятницу станет самой холодной на этой неделе. Столбики уличных термометров опустятся до -26. Но днем 17 февраля потеплеет до -11. Небо все еще будет затянуто облаками, но посылать «белых мух» небесная канцелярия уже не планирует.

Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 февраля 2023: отличные выходные

Прогноз на выходные замечательный. В ночь на субботу все еще немного морозно, -21. А вот днем тепло! В Иркутске ожидается -5 градусов и временами из-за облаков будет выглядывать солнце. В ночь на 19 февраля – 11 и пойдет снег. В воскресенье временами станет идти снег, но что за температура нас ждет – снова - 4 градуса. Между прочим, это на порядок выше климатической нормы.

Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 февраля 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 февраля 2023. Данные Гидрометцентра

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