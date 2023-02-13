Самый тяжелый случай за 10 лет: хирурги успешно пересадили кожу годовалой девочке с некрозом

Иркутские хирурги успешно пересадили кожу годовалой девочке с некрозом. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

Годовалой малышке из Иркутска пришлось провести в стационаре почти три месяца и перенести пять операций. У ребенка развилось редкое осложнение после тяжелой формы менингококковой инфекции. В том числе сепсис и обширные геморрагические некрозы кожи. За спасение жизни крохи-пациентки взялись хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

- Выраженность некротических изменений кожи на нижних конечностях достигла 20% от площади тела, с развитием тяжелых периферических лимфоциркуляторных нарушений, - рассказывает заведующий отделением Евгений Михайлович Петров. - По мере отторжения некротических струпов, а также после проведенных нами этапных некрэктомий (удаления некрозов кожи на бедрах, голенях и стопах ребенка – прим. ред.) образовались глубокие циркулярные дефекты кожи ног.

После удаления некрозов в три этапа возникли глубокие раны, которые врачи подготовили к следующей операции – аутодермопластике. Без нее у девочки образовались бы грубые рубцы, из-за которых она не смогла бы ходить. Хирурги закрыли раны пациентки, пересадив ее же кожу с бедер, после чего все быстро зажило.

- В нашей больнице настолько глубокие и обширные некротические поражения при менингококковой инфекции встречаются достаточно редко», - отметил Евгений Петров.

По его словам, этот случай был самым тяжелым за последние 10 лет. Сегодня девочка уже выписана и восстанавливается дома.