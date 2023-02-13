15-летний парень вступился за мать и получил от отчима четыре удара ножом в Братске Фото: Иван МАКЕЕВ

Падунский районный суд Братска вынес приговор 44-летнему мужчине. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Мужчина распивал спиртные напитки вместе с 15-летним сыном своей жены. Между ними возникла ссора. Разговор зашел о матери пасынка, которую мужчина ранее обижал, - говорят в суде.

Из-за сильных переживаний парень ударил отчима кулаком по лицу. Мужчина после этого нанес пасынку четыре удара ножом. Отчим попросил подростка сказать скорой помощи, что ударил ножом его кто-то другой на улице. Подростку вызвали скорую.

При назначении наказания мужчине суд учитывал характер и степень общественной опасности произошедшего. Однако нашлись и обстоятельства для смягчения приговора: способствование расследованию, признание вины, раскаяние, извинения перед потерпевшим.

Кроме этого, учитывалось наличие на иждивении двоих малолетних детей и престарелой матери, а также состояние его здоровья.

Мужчина получил наказание три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.