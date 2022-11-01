Синоптики рассказали о погоде на ноябрь в Иркутске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ура, зима! А как еще иначе можно сказать о месяце, который в Сибири только чисто формально называют последним осенним. Погода на ноябрь 2022 года в Иркутске уже вполне зимняя - и снег лежит, и холода, и морозы. Все как положено. Подробный прогноз представляет иркутский гидрометцентр.

Погода на ноябрь 2022 в Иркутске: прогноз

- На территории почти всего Приангарья температура воздуха в ноябре ожидается чуть выше обычного, - рассказывает «КП» – Иркутск начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – На пару градусов. Что это значит в реальности? В начале месяца днем возможно +2...-3, а к концу месяца - до - 8...-12. Ночами похолодает - в первой половине месяца до -6...-11, во второй - до -23...-25.

Такая погода в ноябре в Иркутске действительно лучше, чем обычно. Морозов за тридцать не ожидается, и это уже хорошо. Раньше декабря они не ожидаются точно! Хотя, конечно, у погодной канцелярии свои резоны.

-На самом деле, по нашим данным, зима в этот раз пришла в регион еще 24-26 октября, - отмечает Анна Бабанова. -Уже тогда среднесуточные температуры перевалили за минусовую отметку и на большей территории Приангарья выпал снег.

Что касается осадков, то и снега в этом месяце, по прогнозу погоды на ноябрь 2022 в Иркутске, будет хватать вполне.

-Что касается погоды на ближайшей неделе, то днем ждем +3...-2, а ближе к выходным потеплеет до +1...+6, - отмечает Анна Бабанова. - И пусть ночами будет, конечно же, холодно, от -2...до -7, стоит наслаждаться потеплением! Зима не очень часто дает такую возможность.

Что касается первых более - менее серьезных холодов, то они ударят во второй половине ноября, когда температура опустится до -17, -22 градусов. Но настоящих сибиряков это напугает едва ли. Так что погода на ноябрь 2022 года в Иркутске всех устроит.