К врачу 38 :как в Иркутской области записаться на прием в поликлинику и что делать, если это не получается. Фото: Александр ГЛУЗ

В сентябре 2022 года в Иркутской области начала работать новая версия регионального портала пациента к врачу 38. Изменился адрес самого сайта, теперь он выглядит вот так https://portal38.is-mis.ru/

К врачу 38: электронная регистратура

Что позволит новый портал к врачу 38? Новый портал пациента к врачу 38 в Иркутске имеет массу возможностей – здесь можно как записаться к доктору, так и на диспансеризацию, а также узнать время работы медиков. В ближайшем будущем планируется расширить возможности портала и запустить мобильное приложение. Используя его, пациент сможет записаться к 15 специалистам ( если они принимают в его поликлинике): участковому педиатру или терапевту, врачу общей практики, хирургам – детскому и взрослому, стоматологам, гинекологу, офтальмологу, отоларингологу, психиатрам- как взрослому, так и детскому, и подростковому, фтизиатру.

Впрочем, главный внештатный специалист региона по амбулаторно-клинической помощи Жанна Есева отметила, что к узким специалистам придется, скорее всего, записываться через участкового врача – сегодняшняя ситуация, когда каждый пациент сам определяет, когда и какой доктор ему необходим, далеко не лучшее, что можно предположить. Тем более, что специалистов не хватает.

Когда новый портал к врачу 38 заработает в полной мере? Главный внештатный специалист региона по амбулаторно-клинической помощи Жанна Есева обозначила временной период, к которому сложности точно закончатся – ориентировочно это декабрь 2022 года.

К врачу 38: если не удается записаться

К сожалению, как всякое новое, обновленный портал пациента к врачу 38 в полную силу не заработал. Пользователи столкнулись с типичными сложностями – многим не удалось записаться в свою поликлинику просто потому, что их фамилий не было в списке прикрепленных именно к ней, либо они значились в другом лечебном учреждении. Объясняя ситуацию, специалисты Минздрава разъяснили, что это сложности переходного периода.

Почему на этот случай нельзя было оставить на время старый, привычный жителям Иркутска и региона портал к врачу 38 ?

— У нас произошло переключение на новый портал записи на прием к врачу, поскольку тот портал, который действовал прежде, прекратил свое существование, - объяснил во время прямого эфира начальник управления развития системы здравоохранения минздрава Иркутской области Александр Селедцов во время прямого эфира. - Разработчиком системы прекращена его поддержка. И у нас не было никакой возможности сохранить «запасной» портал. Да, технические неполадки на новом сайте есть.

Дело в том, что сейчас происходит объединение – все регионы переходят на единую цифровую платформу, поэтому сбои неизбежны, объясняют специалисты. Многие вопросы сейчас решаются с ТФОМС.

А что делать пациентам? Есть альтернативные способы записи – по телефону горячей линии минздрава , по единому номеру службы 112 – и его специалисты помогут с записью на прием к врачу в Иркутске и регионе, а также через call – центры поликлиник.

К врачу 38: как зарегистрироваться на портале

Как бы там ни было, но портал скоро заработает, других вариантов просто нет – за его внедрение и разработку отвечает Минцифры России. После обкатки ресурса появится много дополнительных возможностей.

-Допустим, вы приезжаете в какой-то санаторий Краснодарского края, - говорит Жанна Есева. – И у вас, как и всех остальных, есть запись на портале пациента - том самом, который мы привычно называем к врачу 38. Что произойдет? Доктор в лечебнице посмотрит вашу карточку, диагнозы, назначения и обследования и, в соответствии с ними, предложит качественное лечение.

Что делать? Регистрируемся на новом портале.

1. Вход через портал Государственных услуг РФ. Другого варианта сейчас нет.

- У меня нет учетной записи на портале Госуcлуг РФ, что делать?

Зарегистрироваться. Для этого перейти по ссылке по ссылке Войти через портал Госуcлуг РФ

Заполнить поля регистрационной формы на портале госуслуг.

У меня уже есть учетная запись, что дальше?

Нажмите кнопку Вход. Перейдите по ссылке Войти через портал Госуcлуг РФ

Авторизуйтесь на портале Госуслуг.

После успешной авторизации вы будете автоматически перенаправлены на региональный портал медицинских услуг.

2. Запись на прием к врачу

Возможно только для авторизованных пользователей - то есть пациентов, чьи данные подтверждены модератором. Если ваши данные проверяются, то полной возможности пользоваться записью нет.

Для записи к врачу 38:

Выберите услугу «Запись к врачу» и дальше следуйте по интуитивно понятному алгоритму - выбираете специальность доктора , его самого и время. Отменить запись тоже можно, но заранее - накануне. Потом уже это неактуально

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Горячая линия Минздрава Иркутской области

8-800-200-37-97 ( в случае, если не получается записаться к врачу иным способом)