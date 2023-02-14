«Мама и папа попали в ДТП»: 11-летний школьник отдал мошенникам больше 200 тысяч рублей, чтобы спасти родителей

Иркутскую область захлестнула волна мошенничества. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Полиция Приангарья бьет тревогу из-за пика активности телефонных мошенников. Только за минувшие сутки, 13 февраля, им удалось обмануть сразу 17 жителей региона. И это только официально зарегистрированные случаи! По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, самой юной жертвой преступников стал 11-летний мальчик.

Аферист позвонил на стационарный телефон одной из квартир Иркутска. На том конце провода ответил четвероклассник. Смекнув, что ребенок дома один, незнакомец тут же рассказал ему уже ставшей классической легенду: «Твои мама и папа попали в ДТП». Напуганный школьник внимательно выслушал незнакомца и сделал все, чтобы выручить родителей. Зная, где взрослые хранят деньги, он собрал больше 200 тысяч рублей и передал женщине -«курьеру». Тем же вечером мама мальчика написала заявление в полицию.

Самым взрослым обманутым мошенниками жителем столицы Приангарья едва не стал 93-летний житель микрорайона Солнечный. Чтобы помочь дочери, которая якобы устроила аварию, пенсионер подготовил 350 тысяч рублей, но по счастливой случайности в тот день женщина решила прийти к отцу в гости.

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