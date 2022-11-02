Работник Иволгинского дацана Цырендоржо Найданов погиб во время спецоперации в Украине

Проститься с Цырендоржо Найдановым можно будет 4 ноября. Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Пожертвовал своей жизнью во имя мирного неба над Россией и стал героем нашей страны. Цырендоржо Найданов из Бурятии посмертно представлен к награде Орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга. Он погиб 21 октября во время спецоперации. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

В звании гвардии старший сержант он отправился туда в числе других мобилизованных. Он не мог иначе.

- Цырендоржо Найданов сам выбрал этот путь, у него уже был личный боевой опыт участия в горячих точках, - рассказали знавшие его. - Во время прохождения срочной службы он выполнял служебно-боевые задачи в республике Чечня в 2000 году в период с 29 марта по 31 ноября. При этом 220 дней участвовал в боевых действиях. Имеет статус «Ветеран боевых действий».

После Чечни нашел себя в искусстве

После Чечни получил диплом юриста, но нашел себя в искусстве. Стал одним из лучших бурятских мастеров бронзового линейного искусства. Семь лет работал в творческой мастерской известного бурятского скульптора Дмитрия Будажабэ, занимался художественной обработкой металла. В 2014-ом году устроился старшим чеканщиком в литейный цех Иволгинского дацана.

- Цырендоржо Цыренбалович был преподавателем по художественной обработке металла, занимался гальваническим озолочением буддийских скульптур, реставрацией старинных буддийских образов, которые приносили верующие в цех, выполнял специальные заказы светских скульпторов, - рассказывают в дацане. - Руководил производством медалей для Этигиловских игр.

Один из последних, увы, незаконченных при жизни, творений Цырендоржо Найданова стал проект «1000 будд» - это изготовление буддийских скульптур для строящегося Главного храма Иволгинского дацана. Чеканщик принимал работы у мастеров и доводил их до совершенства, контролировал весь цикл производства. На сегодняшний день отлито 200 фигур. И это то, что останется напоминанием о нем.

- Память о себе на родной земле Бурятии и любимой, родной Кижинги он оставил великую, создавая своими золотыми руками, скромным и добрым сердцем вместе с коллегами теперь уже бессмертные творения - скульптуры Будд и Бодхисаттв, многие другие высоко художественные произведения из бронзы, религиозные и светские, - говорят в Буддийской традиционной Сангхе России. – Цырендоржо всегда ответственно служил на своем месте во благо верующих. Он ушел в бессмертие. В наших дацанах проведут молебен «Юрол Маани» за нашего большого друга.

Проститься с Цырендоржо Найдановым все желающие смогут 4 ноября в улусе Бахлайта, где прошли детские и юношеские годы мастера.

КОНКРЕТНО

Где пройдет прощание с Цырендоржо Найдановым

Вынос тела 4 ноября в у. Бахлайта, из дома №6 по улице Рабочая в 11.40.

Церемония прощания пройдет у РДК «Одон» в 12.00.