Где "за баранкой" заработать 400 тысяч рублей: топ самых «дорогих» вакансий для водителей в Иркутской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня в Иркутской области открыто более тысячи вакансий водителей. За октябрь спрос на этих специалистов в регионе вырос на 54%. Почти каждая вторая вакансия для водителей предлагает работу вахтой (48%). На одно предложение о работе для водителя в регионе приходится в среднем 2,1 резюме, что говорит о дефиците кадров. Об этом сообщает Служба исследований hh.ru. Какие вакансии и зарплаты предполагает работа водителем в Иркутской области?

Работа водителем в Иркутской области 2022: вакансии, зарплаты

Конечно, доходы в каждом случае разные. Кому-то платят 40 тысяч рублей в месяц, кому-то 50 тысяч, а кому-то и все 200 тысяч - тут все зависит от квалификации и условий труда. На начальном этапе, когда про опыт не спрашивают, доходы наиболее низкие. Самые высокие они у водителей в возрасте 35-45 лет, когда уже есть и опыт, и навыки, и еще достаточно физических кондиций.

- Медианная заработная плата ( та, которую платят чаще всего, 50% вакансий работы водителем либо дешевле, либо дороже - ред.) - 100 тыс. рублей и по сравнению с сентябрем она не изменилась, отмечают в кадровой службе. Отметим, что уровень предлагаемых зарплат зависит от необходимого стажа.

Больше всего зарплаты при работе водителем в Иркутской области в 2022 году, конечно, на вахте. Здесь они доходят до 400 тысяч рублей ( отметим, что часто предложенная сумма предполагает расчет за весь срок вахты - обычно это полтора месяца, так что внимательно смотрите условия работы)

Топ самых «дорогих» вакансий для водителей в Иркутской области

Водитель нефтевоза, от 400 000 руб. на руки

Водитель смесительно-зарядной машины, от 264 000 руб. до вычета налогов

Водитель категории С, D, от 250 000 руб. на руки

Водитель КМУ, от 200 000 руб. на руки

Водитель тягача MAN (полуприцеп), от 200 000 руб. на руки

Водитель карьерного самосвала (Белаз 75131), от 220 000 до 240 000 руб. на руки,

Водитель с грузовым автомобилем (5 тонн), от 200 000 руб. на руки,

Водитель, от 220 000 руб. на руки

Водитель погрузчика, от 180 000 руб. на руки

Водитель самосвала, от 180 000 руб. на руки