Самолет аварийно сел в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

ЧП в аэропорту - аварийная посадка самолета в Иркутске 2 ноября 2022. Аэробус А-320 рейсом Душанбе - Иркутск аварийно сел, при посадке лопнуло четыре шасси. Известно, что в салоне было 70 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, все живы. Есть ли пострадавшие, станет известно позже.

Корреспонденты "КП"-Иркутск отправились в аэропорт, чтобы встретить пассажиров самолета. Однако в зале на этот момент было тихо и спокойно, никого из аварийно севшего аэробуса в аэропорту уже не было. Возможно, пассажиры даже не заметили, что произошло.

Напомним, 23 октября в Иркутске произошла трагедия - истребитель СУ-30 рухнул на жилой дом. Погибли два пилота самолета. Среди местных жителей, к счастью, обошлось без жертв. Двум семьям, которые жили в доме, власти помогают с жильем. На месте катастрофы создадут памятное место.