Причиной аварийной посадки самолета в Иркутске 2 ноября 2022 года могли стать высокая скорость или плохое качество шин.

Рейс из Душанбе приземлился в Иркутске. Пассажиры не почувствовали никакого подвоха, но к моменту остановки рядом с аэробусом уже были пожарные машины, на всякий случай. Что произошло в аэропорту, какова причина аварийной посадки самолета в Иркутске 2 ноября 2022 года?

Причина аварийной посадки самолета в Иркутске 2 ноября 2022 года

-Во время посадки был разрыв сразу четырех шасси самолета, - уточняют в аэропорту. -

Известно, что в салоне было 70 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

Что же произошло с самолетом? Спрашиваем у известного авиационного эксперта, заслуженного пилота СССР, члена Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олега Смирнова.

- Лопнувшие шины - это не редкость в гражданской авиации всего мира, и ничего здесь страшного нет, - говорит Олег Смирнов. - Все закончилось благополучно, только самолет не смог рулить сам, его потом тягачи тянули. Обычно в этих случаях так и происходит. По какой причине лопаются шины? Вариантов может быть много. И комиссия легко разберется в этом - самолет цел, экипаж цел, черные ящики целы. Среди основных причин такой посадки самолета в Иркутске 2 ноября может быть и повышенная скорость приземления, и вопросы качества шин ( например, не выработали ли они свой ресурс).

Притом, отмечает эксперт, когда выходят из строя все четыре шины стойки - значит, скорее всего, одна из них уже была не в норме, но продолжала эксплуатироваться.

- Что происходит в этом случае? Когда она выходит из строя, остальные три не выдерживают тяжести и трения, которое происходит на посадочной полосе, и лопаются, - отмечает эксперт. - Это неопасно. Другое дело, если бы это произошло в начале торможения, они могли загореться. А так - ничего страшного, заменят шины и самолет полетит дальше.