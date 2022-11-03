"Милый солдат, очень хочу, чтобы вы были живы": письмо школьницы из Бурятии спасло военного во время спецоперации на Украине

Семья девочки не ожидала спустя несколько месяцев получить ответ на письмо. Фото: личный архив героев публикации

«Милый солдат, любимый, я очень хочу, чтобы Вы были живы…», - написанные детской рукой строчки, признается 31-летний военный, растрогали его до слез. В апреле Дмитрий находился на Украине. Никакой связи с родными и близкими не было – лишь почта. Солдатам раздали письма от школьников. В руки сибиряка попал тетрадный лист, аккуратно сложенный во фронтовой треугольник, а на нем адрес: Заиграевский район, Бурятия. Мужчина удивился, ведь совершенно случайно ему пришла весточка из родного края. Оказалось, что отправителем была 12-летняя девочка Эльвира из поселка Татарский Ключ, что в 60 километрах от деревни, где возвращения мужа и отца ждали жена и двое детей.

«Письмо удачи»

- До сих пор перечитываю и ком в горле. Тогда решил, как вернусь, так девочку разыщу, - признался Дмитрий.

Военный из Бурятии был удивлен, когда получил весточку из родного края. Фото: Телекомпания АТВ

Вместе со словами благодарности и пожеланиями вернуться живым и здоровым, Эля просила незнакомца передать привет ее двоюродным братьям, которые тоже уехали из Бурятии на защиту Донбасса. Все время боец носил трогательное послание пятиклассницы в нагрудном кармане, у сердца, и прозвал «письмом удачи».

- Откуда появилась идея с письмом? Дочке задали такое домашнее задание в школе, - вспоминает Елена Акулова. – Честно, я не понимала для чего этого. Разве военным сейчас до писем? Но в июле раздался звонок. Дмитрий нашел нас через родственников сослуживцев и захотел сделать Эле подарок. Когда я передала ей трубку, он сказал: «Элечка, я его всегда буду с собой носить! Это мой талисман. А мы теперь будем помогать друг другу».

Дмитрий сохранил фронтовой треугольник и обещал всегда носить его у сердца. Фото: Телекомпания АТВ

Тяжелое ранение и первая встреча

С помощью жены он передал своему ангелу-хранителю Эле новенький телефон. Счастью девочки не было предела. А позже на судьбу мужчины выпали настоящие испытания – серьезное ранение и долгое восстановление. Но главное – живой.

В подарок своей маленькой спасительнице солдат отправил подарок - новенький смартфон. Фото: Телекомпания АТВ

«Все благодаря Элечке», - продолжает верить солдат. Вернувшись домой, с юной спасительницей решил увидеться лично. Встречу в стенах Ключевской школы организовали члены «Боевого братства» Бурятии. Сразу же после звонка на перемену сероглазая девчонка рванула в кабинет, где ее ждал дядя Дима. Обняв ее, сибиряк не мог перестать повторять «спасибо».

Мужчина не переставал говорить девчушке "спасибо". Фото: Телекомпания АТВ

- Мы пригласили Дмитрия и его жену к себе в гости на чай, - говорит Елена Акулова. – Несколько часов говорили обо всем. Попросили, если понадобится помощь, никогда не стесняться звонить нам. Эля с помощью нового телефона поддерживает с ними связь. По праздникам шлют друг другу открытки в соцсетях.

Семьи Дмитрия и Эли продолжают поддерживаться связь друг с другом. Фото: Телекомпания АТВ

Сейчас Эльвира учится уже в шестом классе. Занимается танцами, а на вопрос о будущей профессии пожимает плечами: «Честно, еще сама не выбрала». На классных часах она и ее одноклассники продолжают писать весточки, адресованные российским военным. В конверты дети вкладывают сладости, обереги и рисунки, чтобы послание из родной страны согрело сердце не одного незнакомого солдата.