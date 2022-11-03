Фермы для нелегального майнинга в Иркутской области прячут на чердаках многоэтажек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нелегальный майнинг в Иркутске – это настоящая мафия, живущая по самым что ни на есть «шпионским» законам. Где только не прячут оборудование и кто только не добывает криптовалюту! Изучая по долгу службы дела биткоиновых дельцов, в прокуратуре Иркутской области выяснили это. И поделились со всеми.

Нелегальный майнинг в Иркутске

Прокуратура выявила в Иркутской области в прошлом и в этом году девять фактов нелегального размещения оборудования для майнинга криптовалюты, в том числе в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры региона Роман Киливник.

-Такая работа идет с прошлого года, - сказал Роман Киливник. - Мы анализировали материалы уголовных дел, открытых по поводу краж оборудования, данные энергетиков. Проверили 8 майнинговых ферм ( так называют место, где размещается сразу много компьютеров для добычи биткоинов – ред). Работа по выявлению и пресечению майнинга криптовалюты с нарушениями законодательства будет продолжена, в том числе во взаимодействии с другими ведомствами и контролирующими органами.

Что любопытного обнаружили? Самое «горячее» место, во всех смыслах, это котельные небольших городов. Туда и ставят свое оборудование майнеры. Причем, конечно, не частники. Ведь котельные находятся в ведении администраций, они и сдают их в аренду ( как выяснилось, должен использоваться другой механизм). Самым оригинальным арендатором оказалась ритуальная контора. Помимо основного прибыльного бизнеса, гробовых дел мастера замахнулись на майнинг – почему бы и нет?

Кроме этой конторы, проторенным путем пошли и другие фирмы еще в нескольких городах региона. Тех, кто это разрешил, оштрафовали, а майнинг-отели на 3-6 тысяч штук оборудования хозяевам пришлось ликвидировать.

В «стройные» ряды нелегальных майнеров в Иркутске и Братске записались даже две управляющие компании. Что они делали? Очень просто. Тайком от жильцов размещали майнинг – фермы на чердаках. Таких обнаружилось две. Обе стояли в шумоизоляции и жильцы обнаружили их совершенно случайно. Теперь подпольное оборудование, конечно, убрали. А самим манейрам –любителям придется отвечать по закону, причем не только штрафом, но и по делу о самоуправстве. Конечно, на чердаках 5 тысяч машинок не замаскируешь – ставили 10-12.

Списки нелегальных майнеров в Иркутске отправили в налоговую. В результате, по словам Романа Киливника, в казну поступило 430 тысяч рублей от жителей региона и более 600 тысяч от предпринимателя.

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Как выселяют "нелегальные" фермы

В Иркутске, Братске, Байкальске, Черемхово, Шелехове, поселке Усть-Ордынский прокурорами выявлялись факты установки майнингового оборудования на тепло, - электрокотельных, в многоквартирных домах, а также в здании муниципального предприятия, сообщает прокуратура Иркутской области. - После вмешательства прокуроров демонтировано свыше 9 тысяч единиц майнингового оборудования, чем пресечены риски возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, пожаров в многоквартирных домах и объектах с массовым пребыванием людей.