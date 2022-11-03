Более 2, 5 тысяч человек станут новобранцами во время осеннего призыва в Иркутской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

План осеннего призыва в этом году ниже обычного – чуть больше 2, 5 тысяч человек. Для сравнения, весной этого года в ряды армии отправились около 2, 8 тысяч новобранцев. Эти цифры назвал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. Темой пресс-конференции стал осенний призыв в армию 2022 в Иркутске.

Осенний призыв в армию 2022 в Иркутске: план набора, особенности

-Призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря, - отметил он. – В этом году он начинается на месяц позже, это решение, как неоднократно отмечали в Минобороны, было принято, чтобы он не совпал по времени с частичной мобилизацией. Этот призыв – плановый, проводится в масштабе всей страны и никак не связан с СВО. Более того, призывники к участию в спецоперации привлекаться не будут.

Военком отметил, что все новобранцы пройдут службу в воинских частях на территории России, при этом большинство из них сначала обучится военно-ученым специальностям в учебных подразделениях. А после службы они будут уволены в запас и направлены к местам проживания. Всего на заседания во время осеннего призыва 2022 в Иркутске и регионе вызовут более 12 тысяч человек, а первые отправки в войска пройдут уже 10 ноября.

Призывники из Иркутской области проходят срочную во всех родах войск на территории всей страны, в том числе в спортивных и научных ротах.

-Имеющие достижения в науке имеют право пройти отбор в научные роты, - отметил Евгений Фуженко. - Весной от региона направлено 8 человек, а в прошлом году – пятеро. Все они проводят конкретные исследования и рассматриваются как потенциал и будущее военной науки.

Во время прямого эфира военный комиссар дополнил информацию, сообщив, что в научные роты могут записаться и пройти конкурсный отбор студенты вузов. Для того, чтобы этого сделать, надо оставить резюме на сайте Минобороны России.

А в это время возвращаются домой со службы призывники прошлого года. Срок увольнения у них с 1 октября, поэтому демобилизованные возвращаются и становятся на учет.

Осенний призыв в Иркутске 2022: здоровье и отсрочки

Начальник Центра военно-врачебной экспертизы региона Олег Козлов отметил, что негодными по состоянию здоровья к военной службе весной признано 17, 6%. Это примерно тот же процент, что и в прошлом году, хотя проверку здоровья проходило меньше людей.

-Дело в том, что теперь те, кто уже пользуется отсрочкой от службы в армии по образованию, может проходить медицинское обследование по желанию, - объяснил Олег Козлов. – И это в основном сделали те студенты, у которых серьезные проблемы со здоровьем.

Среди тех, кого забраковали и кто, соответственно получил «белый билет» больше всего страдающих нервными и психическими расстройствами - 22- 25%, заболеваниями органов кровообращения - 17%, дыхания - 8, 8%, костно - мышечной системы - 5, 9%.

Таковы особенности осеннего призыва в армию 2022 в Иркутске и всем Приангарье.