Как получить работу мечты: топ-5 ошибок, которые нельзя допускать на собеседовании

Собеседование – это всегда стресс практически для каждого человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Почему для одного человека важна карьера, а для другого нет? – спрашивает меня эксперт-профайлер из Иркутска Владислав Гоголев.

Я взяла в руки карандаш и почему-то посмотрела на стол. Секунда промедления. Мысли почему-то путаются, так и хочется сказать: «Что за дурацкий вопрос?». Ну подумайте, есть ли вообще в мире люди, которым она не важна? Но все же подавляю эмоции и мычу в ответ: «Нууу, разные люди бывают…»

- По вашей невербальной реакции понимаю, карьера для вас не просто важна, а первостепенна, - выдает вердикт специалист в области распознавания лжи, невербальной коммуникации. Как оказалось, психологические приемы из этих областей применяют, в том числе, охотники за головами. Задают кандидату пространные вопросы – как относитесь к опаздывающим коллегам или к тем из них, кто может соврать начальству. Соискатель в ответ рассуждает расслабленно и с большой охотой – ведь речь не о нем. Ах если бы! В том-то и фокус: используя третьих лиц в разговоре, опытный рекрутер расспрашивает вас о вас же самих.

- Движение вверх по карьерной лестнице будет отличной мотивацией, потому что это ценно для вас, - дает ответ эксперт заключение мне. – Если компания заинтересована в ваших амбициях, на работу приняли бы. А если ищут линейного сотрудника, который ни в коем случае не должен подсидеть начальство, увы. Вы для них сильно хороши.

Узнать мотивацию, спрогнозировать отношения с начальством и возможные конфликты внутри коллектива можно даже по тому, как будете держать ручку во время собеседования. Так как устроиться на работу мечты? Как грамотно составить резюме? И чего никогда нельзя говорить потенциальному работодателю? Секреты раскрывает специалист в области распознавания лжи Владислав Гоголев.

Пять ошибок на интервью

Неправильный настрой

- Совет банальный, но это залог успеха в любом деле, - говорит эксперт. – Из главного: хорошо выспитесь, избегайте стрессов. Эти два фактора могут сказаться на результате. Недосып, в том числе, усиливает волнение. А чтобы с ним справиться и быть увереннее, возьмите что-то в руки – ручку или телефон. Это успокоит.

Правда, использовать предметы следует только в начале собеседования. Если внезапно начнете вертеть в руках в середине разговора – вызовет недоумение. Вдруг занервничали? Не исключено, что нагло врете, отвечая на неудобный вопрос. Сложится негативное впечатление.

Паузы в разговоре и тараторение

- Чтобы расположить к себе любого человека, в том числе потенциального работодателя, очень важна речь, - советует эксперт. – Голос ниже, не тараторьте, выдерживайте паузы. Так вы создадите впечатление умного и размышляющего собеседника. Только помните, пауза не должна быть слишком долгой!

Почему? В детекции лжи (совокупность методов, направленных на выявление обмана) есть понятие, как паузация, или точка ориентированного замирания. В этом случае тайм-аут означает обман и придумывание на ходу.

- Говорите с чувством, толком и расстановкой, - рекомендует эксперт. – К слову, есть мнение, что мужчины вызывают больше доверия, даже голоса для озвучки рекламы на радио предпочтительнее мужские. Отсюда еще один лайфхак –избегайте высоких тональностей, не «звените»!

Чрезмерная презентация себя

- Будьте самим собой, ведите себя расслаблено, - говорит эксперт. – Человек, действительно, нигде так не врет, как на собеседовании. Он презентует себя максимально, чтобы быть привлекательнее. Часто говорит то, к чему вообще не имеет никакого отношения. Снимите с себя обертку.

И на жестах не зацикливайтесь. Скрещенные руки и ноги – «закрытая» поза? Не обязательно. На самом деле, многим так просто удобнее. Если же человек сидит так, словно ему в позвоночник вбили штырь, это воспринимается как излишний самоконтроль, скрытность, неумение расслабиться. Гасит жесты? Прячет гнев. Дрожащий голос, ерзанье, бегающие глаза, отстраненный взгляд, речевые ошибки, - тоже проявление стресса.

- А вопросы на тему, как погода, как прошел день от интервьюера не несут никакого смысла, - говорит Владислав Гоголев. – Их задают только для того, чтобы собеседник расслабился.

Парфюм и черно-белая гамма

- Парфюм может стать самым большим провалом, - говорит Владислав Гоголев. – Это закон переговорного процесса в принципе. От вас должно пахнуть «чистотой».

А по поводу внешнего вида? Выбирайте классику, но избегайте синтетики (неизвестно, как организм среагирует на стресс), а также черно-белой гаммы. Это просто избито. Мужчины, выбирайте коричневый, серый, дамы – бургунди, темную вишню, синий, красный - в данном случае это не цвет агрессии, а посыл о серьезных намерениях, подойдут и спокойные зеленый и фиолетовый. Не надевайте шпильки и отдайте предпочтение скромным, сдержанным украшениям. Лучше всего подойдет жемчуг - лучший бизнес-камень. Волосы обязательно должны быть прибранными, маникюр спокойным – нюдовым.

Попадание под влияние

Впечатление о вас складывается из мелочей. Например, надо всегда (в меру, разумеется) захватить немного лидерства.

- Не выполняйте три условия подряд, которые предлагают, после того, как вы зашли в кабинет, - говорит Владислав Гоголев. - Например, вам сказали присесть на определенный стул, возьмите другой или слегка поверните тот, на который указали. Также «пометьте» свою территорию, допустим, положите телефон на стол, какие-то вещи рядом. Естественно, должна быть тонкая грань между тем, что можно и нельзя, не надо переходить на вольности.

НА ЗАМЕТКУ!

Избегайте шаблонов в резюме

- Прежде чем составить резюме, ознакомьтесь с компанией, просмотрите их соцсети, на сайт, узнайте, к какому типу она относится. Если консервативная, лучше отправить стандартное официальное резюме. Если революционная - гибкая, современная, то надо проявить креатив - чем ярче будет подача, тем лучше.

Но есть общий совет: не пишите в качествах, которыми обладаете, пунктуальность, мобильность, не конфликтность, легкая обучаемость, стрессоустойчивость и прочее, - это набило оскомину. Лучше укажите три качества, которые ценятся везде - исполнительность, мотивация и скорость оперативного мышления. То, как быстро вы способны принимать решения. Что касается мотивации, она может быть разной и это нормально. Результат, карьерный рост, зарплата – об этом можно и нужно говорить.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Владислав ГОГОЛЕВ:

Как правильно говорить о зарплате?

- Многие стесняются задавать вопросы о зарплате. А зря! В некоторых компаниях даже считают, что если человека не интересуют деньги, значит, он не заинтересован и в работе, результате. Еще совет: верхнюю планку не озвучивайте. Правильней говорить «я считаю, что каждая работа должна оцениваться по качеству исполнения».

О чем обязательно надо спросить?

- Что будет входить в обязанности – это ключевой вопрос. Если не зададите его, работодатель может решить, что вы пришли в компанию за чем угодно, но не для выполнения задач.

Как отвечать на неудобные вопросы?

- Если это организация, где нужны знания экстремальной психологии, то это уместно. В большинстве же случаев такие приемы используются либо для раскачки кандидата на эмоции, так смотрят на реакцию и возможную агрессию. Как реагировать? Шутить! Юмор – великая сила, а открытость и непринужденность ставит в тупик. Например, спрашивают «Как часто вы занимайтесь сексом втроем», можно ответить «Да, вот только утром было». Еще кандидатов любят консервировать – держать в ожидании час-два перед собеседованием. Если компания мечты, спокойно ждите, заняв себя книгой или телефоном, если нет – уходите, но без скандала.

ВАЖНО!

Как понять, что это не место под солнцем

- Ваши и ценности компании не совпадают.

- Не предоставляют трудового договора, где четко регламентируются ваши обязанности и обязанности компании перед вами.

- Не к месту проводят стрессовое интервью.

- Заявляют с ходу «Это вам нужна работа». На самом деле любая компания тоже в вас нуждается, а такой подход означает, что в будущем о вас будут вытирать ноги.

- Нет адаптационного периода.

БДИ!

Три «НЕ», которые никогда нельзя делать на собеседовании

Замыкаться в себе и молчать

Раздражаться и злиться. Чувствуйте, что нарастает гнев или азарт - берите паузу.

Не лебезите, не ищите взгляд собеседника и не заглядывайте ему в рот, это воспринимается как подхалимство.

КСТАТИ

Если вам отказали…

Собеседование – это всегда стресс, человек понимает, что его будут оценивать и выбирать. При отказе появляется чувство, словно вас отвергли. Самое лучшее в этой ситуации сказать себе: значит, они меня не достойны. И никогда не перезванивайте сами уточнить, приняты или нет. Если долгожданного звонка не поступило в оговоренные сроки (это надо делать обязательно, так вы показываете, что цените свое время), значит, вы не прошли.